16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2075   EUR  90,0468  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

​Почему американо-немецкая вакцина от коронавируса есть, а российской нет

Ни у кого сомнения нет в том, что вся российская элита привьется именно вакциной Pfizer-BioNTech

​Почему американо-немецкая вакцина от коронавируса есть, а российской нет
Фото m24.ru

Конечно, в заголовке некоторое преувеличение. Физически российская вакцина имеет место быть. О ней трубят не первый месяц. Выпуск налажен, одобрения Минздрава имеются, она даже была первой в мире официально зарегистрирована государством, о чем доложил лично Владимир Путин. Вакцина не только существует, но российские власти, не дожидаясь окончания клинических испытаний, с начала сентября даже объявили прививочную кампанию. Буквально словами пропагандистского Интерфакса от 26 октября: «Параллельно с испытаниями в гражданском обороте продолжается вакцинация граждан, входящих в группу риска – прежде всего медработников...»

Правда, всех, заболевших из числа привитых, пропаганда приписывает к получившим укол так называемого плацебо. Несмотря на то, что группы риска и медиа-персоны прививались не в рамках испытаний, а подверглись обычной вакцинации, которая не предусматривает введение плацебо.

Но российская пропаганда шумит-гремит, рапортует, старается изо всех сил, чтобы никому в голову не пришло прививаться российской вакциной.

9 ноября весь мир взбудоражен новостью о том, что разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от коронавируса показала эффективность более 90 процентов. Фондовые рынки рванули вверх, эксперты выразили осторожный оптимизм, ЕС выделил средства для закупки 300 миллионов доз. А в деревне Гадюкино тем временем...

Газета ру. Новость, опубликованная 09.11.2020 в 16:13: «Вакцина от COVID-19, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, показала 90 процентов эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом».

В тот же день в 22:26 поступила поправочка:

«Российская вакцина от коронавируса COVID-19 показала более 90% эффективности, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Американская Pfizer и немецкая BioNTech также объявили, что их вакцина BNT162b2 на основе матричной РНК прошла третью фазу клинических исследований и продемонстрировала более чем 90-процентную действенность».

Так же, елки зеленые, объявили... Нет, не так же объявили, а закончили испытания на добровольцах, опубликовали их предварительные результаты и приступают к регистрации в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) первой в мире вакцины от коронавируса с эффективностью более 90 процентов. За ходом испытаний пристально следил независимый комитет по мониторингу данных (DMC), и именно он не выявил каких-либо серьезных негативных последствий вакцинации.

Можно, конечно, сколько угодно пыжиться и нахваливать российскую вакцину. Но психически нормальные люди читают это заявление Минздрава о стахановских результатах испытаний, начавшихся только в сентябре, на два месяца позже американских, и все понимают. Потому что знают цену лживой госпропаганде, знают, что не существует в России независимой медицинской экспертизы, как, собственно, и любой другой, а если Минздрав сказал 90 процентов, то любой специалист может ответить только как минимум «более 90 процентов». Или вылетит отовсюду в мгновение ока с волчьим билетом. Знают, что российская государственная медицина не отвечает ни за что, а зарубежные концерны несут ответственность за качество своей продукции перед независимым судом, в котором потерпевшие не раз и не два отсуживали миллиарды не рублей — долларов.

Ни у кого сомнения нет в том, что вся путинская элита привьется именно вакциной Pfizer-BioNTech. Сколько бы вся эта компания ни била себя пяткой в грудь по телевизору. Женушек, детушек, внучков своих уж как-нибудь сберегут. Не забыли люди Иосифа Кобзона, на словах беззаветно любившего лучшую в мире российскую медицину и до дрожи презиравшего растленный Запад, но в разгар крымнашистской истерики буквально прогрызшего границу ЕС, чтобы лечь в итальянскую больницу.

А у читателей СИА-ПРЕСС есть еще одно знание. Они-то вряд ли забудут, как умер юный когалымчанин Антон Кульш, которого пришлось спасать всем миром, несмотря на многочисленные путинские реформы здравоохранения и бодрые рапорты медицинских начальников. Югорчане хорошенько запомнили, что к 15 годам врачам удалось купировать заболевание, Антон пошел на поправку, а рецидив болезни произошел после замены в рамках импортозамещения оригинального американского лекарства на его российский аналог...

Так что, в Сургуте, в Югре, в России все, кто в состоянии хоть чуточку соображать, все прекрасно знают. Поэтому, американо-немецкая вакцина от COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech, есть, а российской нет и не будет для каждого, кто сумеет достать импортную, кому хватит на нее денег.


нравится (10) не нравится (8)
Сегодня в 14:29, просмотров: 304, комментариев: 3
Комментарии:
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 15:43
Пусть импортную ставят. Побочки от неё много.
444 Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 16:37
Вам по телевизору про много побочки сказали? Побожились прям?
Швондер.
не нравится
Сегодня в 17:26
Ничего удивительного. Маск ракеты запускает, а наш про сирийских чертей поет. Так и с вакциной, только авторов поменяй и все
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Впервые за все время от коронавируса умерло восемь югорчан 1256
  2. ​Я знаю, что делать с Домом пионеров 1186
  3. ​Кибердружина СурГУ на страже безопасности 1091
  4. ​Тюменский материнский капитал стал доступнее 1010
  5. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 963
  6. ​Новые виды поддержки, обучение персонала и временная занятость – Наталья Комарова обсудила с экспертами реанимацию бизнеса 930
  7. ​Отравились наркотиком? Следователи Сургута разбираются в загадочной гибели трех человек 779
  8. В ресторан по регистрации: отдых югорчан в общественных местах возьмут под контроль 632
  9. ​Глава УМВД Югры Дамир Сатретдинов приехал в Сургут на праздник 602
  10. ​Новая процедура утверждения министров в Госдуме мне нравится – она дает бОльшую солидарность между правительством и парламентом 600
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31578
  2. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 10601
  3. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 8705
  4. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7182
  5. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 7138
  6. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 6327
  7. Он видит тайное… 6256
  8. В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант 5750
  9. ​Плохо кончил 5465
  10. Житель Сургута попросил чиновников оградить парк у ЖК «Новые ключи» от медведей 4884
  1. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40366
  2. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 31578
  3. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 23104
  4. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19714
  5. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15396
  6. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14610
  7. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13392
  8. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 12256
  9. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 11776
  10. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11441

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика