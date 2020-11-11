Ни у кого сомнения нет в том, что вся российская элита привьется именно вакциной Pfizer-BioNTech

Конечно, в заголовке некоторое преувеличение. Физически российская вакцина имеет место быть. О ней трубят не первый месяц. Выпуск налажен, одобрения Минздрава имеются, она даже была первой в мире официально зарегистрирована государством, о чем доложил лично Владимир Путин. Вакцина не только существует, но российские власти, не дожидаясь окончания клинических испытаний, с начала сентября даже объявили прививочную кампанию. Буквально словами пропагандистского Интерфакса от 26 октября: «Параллельно с испытаниями в гражданском обороте продолжается вакцинация граждан, входящих в группу риска – прежде всего медработников...»

Правда, всех, заболевших из числа привитых, пропаганда приписывает к получившим укол так называемого плацебо. Несмотря на то, что группы риска и медиа-персоны прививались не в рамках испытаний, а подверглись обычной вакцинации, которая не предусматривает введение плацебо.

Но российская пропаганда шумит-гремит, рапортует, старается изо всех сил, чтобы никому в голову не пришло прививаться российской вакциной.

9 ноября весь мир взбудоражен новостью о том, что разработанная Pfizer и BioNTech вакцина от коронавируса показала эффективность более 90 процентов. Фондовые рынки рванули вверх, эксперты выразили осторожный оптимизм, ЕС выделил средства для закупки 300 миллионов доз. А в деревне Гадюкино тем временем...

Газета ру. Новость, опубликованная 09.11.2020 в 16:13: «Вакцина от COVID-19, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, показала 90 процентов эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом».

В тот же день в 22:26 поступила поправочка:

«Российская вакцина от коронавируса COVID-19 показала более 90% эффективности, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Американская Pfizer и немецкая BioNTech также объявили, что их вакцина BNT162b2 на основе матричной РНК прошла третью фазу клинических исследований и продемонстрировала более чем 90-процентную действенность».

Так же, елки зеленые, объявили... Нет, не так же объявили, а закончили испытания на добровольцах, опубликовали их предварительные результаты и приступают к регистрации в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) первой в мире вакцины от коронавируса с эффективностью более 90 процентов. За ходом испытаний пристально следил независимый комитет по мониторингу данных (DMC), и именно он не выявил каких-либо серьезных негативных последствий вакцинации.

Можно, конечно, сколько угодно пыжиться и нахваливать российскую вакцину. Но психически нормальные люди читают это заявление Минздрава о стахановских результатах испытаний, начавшихся только в сентябре, на два месяца позже американских, и все понимают. Потому что знают цену лживой госпропаганде, знают, что не существует в России независимой медицинской экспертизы, как, собственно, и любой другой, а если Минздрав сказал 90 процентов, то любой специалист может ответить только как минимум «более 90 процентов». Или вылетит отовсюду в мгновение ока с волчьим билетом. Знают, что российская государственная медицина не отвечает ни за что, а зарубежные концерны несут ответственность за качество своей продукции перед независимым судом, в котором потерпевшие не раз и не два отсуживали миллиарды не рублей — долларов.

Ни у кого сомнения нет в том, что вся путинская элита привьется именно вакциной Pfizer-BioNTech. Сколько бы вся эта компания ни била себя пяткой в грудь по телевизору. Женушек, детушек, внучков своих уж как-нибудь сберегут. Не забыли люди Иосифа Кобзона, на словах беззаветно любившего лучшую в мире российскую медицину и до дрожи презиравшего растленный Запад, но в разгар крымнашистской истерики буквально прогрызшего границу ЕС, чтобы лечь в итальянскую больницу.

А у читателей СИА-ПРЕСС есть еще одно знание. Они-то вряд ли забудут, как умер юный когалымчанин Антон Кульш, которого пришлось спасать всем миром, несмотря на многочисленные путинские реформы здравоохранения и бодрые рапорты медицинских начальников. Югорчане хорошенько запомнили, что к 15 годам врачам удалось купировать заболевание, Антон пошел на поправку, а рецидив болезни произошел после замены в рамках импортозамещения оригинального американского лекарства на его российский аналог...

Так что, в Сургуте, в Югре, в России все, кто в состоянии хоть чуточку соображать, все прекрасно знают. Поэтому, американо-немецкая вакцина от COVID-19, разработанная Pfizer и BioNTech, есть, а российской нет и не будет для каждого, кто сумеет достать импортную, кому хватит на нее денег.