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​Работают не на результат, а на отчетность и очковтирательство

Вопросы о строительстве школы в 32-м микрорайоне Сургута

​Работают не на результат, а на отчетность и очковтирательство
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Главный маркер чиновничьих отношений: свой – чужой. Свои – это те, которые понимают «политику партии». Чужие – те, кто делает все по уму и рачительно, думают логично и практично. Но ощущение, что сейчас «своих» подавляющее большинство.

Есть такая виртуальная национальность «буратино». Оно не только наивное, но и деревянное. И вот почему. Идет строительство школы в 32 мкрн. Сургута. Там еще конь не валялся, 60 процентов готовности, тепловой контур не закрыт, но уже идут поставки: мебели, спортивного оборудования – в общем, оснащают объект. Принимают прямо на стройке в «пригодные помещения», организованные под склад.

Все торопятся отчитаться о готовности объекта. Чем больше всего поставлено и укомплектовано, тем выше ... Что? Ведь когда закроют тепловой контур и дадут отопление, – будет весело, потому что все поставленное начнет приходить в негодность. Физика. Она не внимает шаманству и отчетам. Ее законы жестоки. Получается в итоге, когда дело дойдет до установки парт, другой мебели, оснащения спортзала, когда вроде все есть, но оно уже почти пришло в негодность.

Почему так получается? Все просто: идут отчеты высокому начальству, то докладывает еще выше, естественно, добавив от себя немного. В итоге морочат голову Первому и жителям города. Но это пустяк по сравнению с тем, что деньги потрачены вовремя, и все успешно отчитались за год работы.

Как так получается?! Кто работает? Инопланетяне? Может казачки засланные врагами?! Нет, это такие же люди, как и мы все. Просто работают они не на результат, а на отчет.

Доколе это будет происходить? Почему ответственность никто не несет? Даже премии не лишат, все довольные. Занимается очковтирательством. Вот поэтому что ни построят, через год капитальный ремонт надо делать. Новое оборудование покупать. Заново тратить деньги. Их немного, налогооблагаемая база не растет.

Сколько будем терпеть «Буратин»?! Это что получается без прокуратуры никуда не деться?! Только она одна может остановить безумие? Но она напишет предписания, «Буратины» начнут защищать своих. Отпишутся. Может, пора возрождать СМЕРШ?! По другому дурость не вывести из голов чиновников.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 341, комментариев: 5
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 13:36
Вы, Альберт, своего Путина тоже в СМЕРШ сдадите? Это ж он все 20 лет свою вертикаль строил, где главное для чиновника отчитаться перед начальством. Или бессменный царек у вас не виноватый ни у чем, а русский народ, говорящий, что рыба гниет с головы, не прав?
Сергей Б
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Сегодня в 13:46
С Буратин то что толку спрашивать и СМЕРШ не поможет. Куклы и есть куклы.

Карабаса Барабаса надо менять – доктора кукольных наук, владельца кукольного театра, кавалера высших орденов и ближайшего друга Тарабарского короля.

Вот тут СМЕРШ бы пригодился.
Альберт Леонов
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Сегодня в 16:12
Посадки нужны, садить за не толковое расходование народных денег.
Местный Альберт Леонов
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Сегодня в 17:01
Проходили уже, и посадки, и расстрелы - не помогает. Или не тех сажали и расстреливали)
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:38
Это потому, что капитальным строительством занимаются всякие «департаменты», «УКСы- ОКСы» при городе или округе. Но вот похоже, пришёл в Минстрой впервые за все время профессионал- строитель (И.Файзуллин)(вместо юристов-экономистов и прочих ненужных в строительстве специалистов), который готов разогнать все эти «конторы заказчиков» и взять все функции заказчика под Минстрой. У него не забалуешь и не будешь «втирать очки». Там будет жестко, «шаг влево-шаг вправо- попытка к бегству.... финал».
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