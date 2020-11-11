Все эти 25-32-34-этажные «монстры» — это большая градостроительная ошибка

Если ранее, до 4 ноября 1955 года, можно было еще говорить о градостроительстве и архитектуре, как о науке, то после 4 ноября 1955 года, когда вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» об архитектуре в строительстве можно было бы забыть сразу. На смену архитектуре типа сталинского ампира с «излишествами» пришел стиль функционализма. «Дом — это машина для жилья». Серые, безликие пятиэтажные панельные «хрущобы» с маленькими, в пять квадратов, кухнями пришли на смену сталинкам с их большими кухнями и высокими потолками. Немножко улучшили компоновку квартир в 70-80 годы брежневки с кухнями уже в девять квадратных метров. Но главная беда и хрущевок, и брежневок в их низких потолках — 2,5 метра. И кирпичные дома серии 86-с не избежали низких потолков, так как лестничные марши не позволяли делать их выше.

Но вот как свет в окошке в 70-е годы в Сургуте стали проектировать дома для районов Крайнего Севера серии ЛенЗНИИЭП. По-моему, это лучший проект дома массового жилищного строительства всех времен и народов. Дома ленпроекта — это 5-9-этажные дома с потолками 2,9 метра и кухней в 12 квадратных метров. И вот опять тьма опустилась на сургутскую землю, когда в массовом жилищном строительстве Сургута в 2000-е годы пришли «сторожуковки». Даже в 50-е для переселения людей из бараков не додумались до строительства высотных гетто-муравейников! И не додумались в 80-е, когда была поставлена цель к 2000 году обеспечить каждую семью квартирой или индивидуальным домом. Высотки того времени — это максимум 16-этажки московских ДСК. В 2000-е в Югре додумались!

Однако какая муха укусила власти Югры в 2008 году, когда они профинансировали строительство первого гетто-муравейника в Сургуте, — история умалчивает. Причем сам тогдашний глава Югры Александр Васильевич Филипенко наконец-то пожаловал в Сургут, чтобы разрезать две ленточки. Первую — на дорожной развязке на Аэрофлотской, а вторую — на пуске в эксплуатацию этой пилотной 17-этажки. Тогда подрядчиком, выиграв тендер, стал «Сибпромстрой». И вот с благословления властей с тех времен квадраты жилья по Сургуту клепают за счет этих 17-25 этажных «сторожуковок». Хотя власти и города, и округа особо и не переживают на этот счет: высотки и есть высотки.

Отчеты по квадратам идут великолепные. Цели высокие поставлены: то квадратный метр на каждого жителя Югры в год, то 22 квадрата на человека в квартире. Кремль хвалит. А чиновники сами проживают в коттеджах и в других малоэтажных домах! И вроде отмазка у них есть — «нет земли». Вот стратегии разрабатывали Роман Марков и Алексей Сафиоллин — но идея малоэтажного строительства как-то в их Стратегиях развития города и до 2020 года, и до 2030 года не нашла места. Однако тот факт, что 45 тысяч жителей ждут не дождутся лета, чтобы вырваться из этих каменных мешков дворов и гетто-муравейников и как дети подземелья выбраться на дачи, чтобы хоть на 3-4-5 месяцев пожить в комфортной среде, где чистый воздух, солнце, земля под ногами, — этот факт говорит о том, что власти, принуждая граждан жить в высотках-муравейниках и уплотняя застройку в существующих микрорайонах, совершают не только градостроительную ошибку, но совершают градостроительное преступление, лишая и сегодняшнее, и будущее поколение сургутян комфортной среды проживания.

Комментарий к материалу «Можно ли строить в Сургуте малоэтажное жилье и при этом выполнять спускаемые сверху планы по квадратным метрам? Можно – так уже делали»