Сохранить Дом пионеров легко: надо только выбрать для него правильное наполнение

Сколько раз надо посмеяться над одним и тем же, чтобы стало совсем уже не смешно?

Моя журналистская карьера началась со статьи про Дом пионеров, который в аварийном состоянии и с ним надо что-то делать. 1991-й, кажется, год. Одиночный истеричный смех в зале.

И вот я, наконец, понял, в чем там корень зла. Спустя три десятилетия, сквозь находки и потери, взлеты и падения, смех и слезы я пришел к этому. Озарило, так сказать.

Все дело в наполнении.

Какие, пардон, музеи! Советы ветеранов, кружки умелые руки им. Дзюбы и прочая творческая интеллигентность! Ради этого никто и пальцем не пошевелит. Собственно, и не шевелят.

В бывшем Доме пионеров надо сделать… офшор.

В Калининграде и Владивостоке делают, почему у нас нельзя? Чтобы вложенное в реконструкцию бабло можно было бы списывать на 90% по графе «ой, пропало». Выводить из-под налогообложения.

Официально тратить на любовниц, яхты, недвижимость в Крыму и все вот это. Набивать матрасы. Разворовывать безо всяких последствий. Пилить. Откатывать. Да мало ли есть интересных занятий с деньгами.

Но 10% извольте вложить. Можно анонимно.

И такое оживление сразу начнется!

Хоромы, истинно хоромы в сто два этажа. С золотыми лифтами, унитазами и стразами по подоконнику. Коррупция – новая нефть, и где, как не в Сургуте, ей заполнить авуары. Дом пионеров распила – звучит? И Доска почета у входа.

А пока речь про историю города, про уникальность, про память поколений – забудьте. Это ничего не стоит и никогда ни у кого не встанет. Рука не поднимется.

Ну, вы поняли.