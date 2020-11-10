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​Новая процедура утверждения министров в Госдуме мне нравится – она дает бОльшую солидарность между правительством и парламентом

Вчера и сегодня мы в Госдуме впервые утверждали кандидатуры новых министров

​Новая процедура утверждения министров в Госдуме мне нравится – она дает бОльшую солидарность между правительством и парламентом
Фото со страницы автора в Facebook

Вчера и сегодня в Думе были горячие дни. Мы впервые утверждали кандидатуры членов правительства РФ по новой процедуре, в соответствии с Федеральным конституционным законом N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» от 6 ноября 2020 г.

В их числе – заместитель председателя правительства Александр Новак и министр энергетики Николай Шульгинов. Комитет по энергетике рекомендовал обоих к утверждению не только единогласно, но и единодушно. Мы хорошо знаем и Александра Валентиновича, и Николая Григорьевича, с профессиональной стороны.

Весь управленческий путь Новака подтверждает его способность решать острые вопросы, добиваться высоких результатов. При нем ТЭК достиг самых высоких отраслевых показателей по всем направлениям: в добыче нефти, газа, угля, выработке электроэнергии. Александр Новак – руководитель с передовыми взглядами, он понимает, как важны поддержка и продвижение в ТЭК новых технологий, новых направлений, что нужно делать, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях глобального энергоперехода. Новак обладает авторитетом в мировом энергетическом сообществе. Его назначение на должность заместителя председателя правительства РФ, курирующего ТЭК, ускорит решение многих вопросов.

Назначение министром энергетики РФ Николая Шульгинова также не вызывает вопросов: это профессиональный энергетик, всю жизнь проработавший в ТЭК, хорошо известный и пользующийся безусловным авторитетом в отрасли, имеющий собственное мнение. Он хорошо проявил себя в качестве генерального директора флагмана гидроэнергетики – ПАО «РусГидро». Он вплотную занимался электроэнергетикой Дальнего Востока, фактически, наведением порядка в энергосистеме региона, и справился с задачей, добился порядка, хороших показателей и перспектив развития. К тому же он глубоко знает электроэнергетику, ее проблемы, которые тянутся и усугубляются со времен РАО ЕЭС, сможет довести реформу до конца.

Вообще, мне новая процедура утверждения министров нравится. Она даст бОльшую солидарность членов правительства и парламента и бОльшую ответственность за принимаемые на уровне государства решения. Ни мы не сможем «валить» на плохих министров, ни они – игнорировать наше мнение под девизом «нам лучше знать, мы профессионалы».


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Сегодня в 18:53, просмотров: 155, комментариев: 0
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