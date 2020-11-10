За время, пока Россией де-факто правил один человек, в США сменяется пятый президент. Давайте сравним успехи

В последние дни в интернетах очень много картинок на тему того, как менялись президенты в России и США с начала века.

Конечно, тут есть некоторое лукавство с той точки зрения, что с 2008 по 2012 в России все же был другой президент, но кто же это теперь вспомнит?

Я о чем. Противники демократии и вообще сменяемости власти говорят, мол – ну какое может быть развитие или вообще хотя бы стабильность, когда руководство в стране меняется каждые несколько лет? Ведь человек не имеет никаких стимулов браться за долгосрочные проекты, он должен только попытаться угодить своему избирателю и удержаться на должности второй срок, по пути сколько-нибудь своровать, и все – поминай, как звали. А вот если человек сидит в руководстве основательно, на десятилетия – это другой разговор. Там и супер-стратегические проекты, и пространство для маневра, и уверенность в будущем, и все такое.

Ага.

Вот за 20 лет в США побывали в качестве первого лица пять разных человек (опять маленькое лукавство – Байден заступит на пост в январе 2021, но простите). И что? Страна пошла по миру? Экономика развалилась? Штаты разбегаются в разные стороны? Доллар рухнул?

(Кстати, наберите в гугле «прогноз краха доллара», посмотрите фамилии всех людей, которые это пророчили, и никогда больше не читайте ни строчки от этих прохиндеев)

Ничего этого не случилось. От слова совсем.

А что Россия? Самый яркий, наверное, пример – помните стратегию-2020? Помните, чем она закончилась? То-то и оно.

Да, по сравнению с 2000-м годом рост очевиден, если не брать динамику. Но если анализировать, то в первое десятилетие века страна действительно прогрессировала по многим позициям, а во втором очень много экономических и политических процессов развернулось вспять. И уверенность есть только в том, что дальше будет хуже. Потому что с большими годами жизни люди уже совсем не меняются, и их подходы к миру и управлению не меняются тем более.

Вот вам стабильность несменяемых автократий и хаос и анархия демократий в чистом виде.

Эта грустная история учит нас тому, что сменяемость власти придумана не как чья-то блажь, а как важный инструмент развития и в определенной степени «защиты от дурака». Мир меняется, и руководство таких сложных субъектов, как национальные государства, должны меняться тоже. Иначе можно застрять в позапрошлом веке. А еще – погрязнуть в текучке, коррупции, фантазиях, геополитике, конспирологии и прочих вещах, которые легко разрубаются одним-единственным инструментом. Который заложен у нас что в старой, что в новой Конституции, но все никак не доберется до реальности.

Ладно. Доберется как-нибудь. Авось и граждане этому помогут, чем смогут.