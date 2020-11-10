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​Миф несменяемости власти

За время, пока Россией де-факто правил один человек, в США сменяется пятый президент. Давайте сравним успехи

​Миф несменяемости власти
Фото https://t.me/rhymestg

В последние дни в интернетах очень много картинок на тему того, как менялись президенты в России и США с начала века.

Конечно, тут есть некоторое лукавство с той точки зрения, что с 2008 по 2012 в России все же был другой президент, но кто же это теперь вспомнит?

Я о чем. Противники демократии и вообще сменяемости власти говорят, мол – ну какое может быть развитие или вообще хотя бы стабильность, когда руководство в стране меняется каждые несколько лет? Ведь человек не имеет никаких стимулов браться за долгосрочные проекты, он должен только попытаться угодить своему избирателю и удержаться на должности второй срок, по пути сколько-нибудь своровать, и все – поминай, как звали. А вот если человек сидит в руководстве основательно, на десятилетия – это другой разговор. Там и супер-стратегические проекты, и пространство для маневра, и уверенность в будущем, и все такое.

Ага.

Вот за 20 лет в США побывали в качестве первого лица пять разных человек (опять маленькое лукавство – Байден заступит на пост в январе 2021, но простите). И что? Страна пошла по миру? Экономика развалилась? Штаты разбегаются в разные стороны? Доллар рухнул?

(Кстати, наберите в гугле «прогноз краха доллара», посмотрите фамилии всех людей, которые это пророчили, и никогда больше не читайте ни строчки от этих прохиндеев)

Ничего этого не случилось. От слова совсем.

А что Россия? Самый яркий, наверное, пример – помните стратегию-2020? Помните, чем она закончилась? То-то и оно.

Да, по сравнению с 2000-м годом рост очевиден, если не брать динамику. Но если анализировать, то в первое десятилетие века страна действительно прогрессировала по многим позициям, а во втором очень много экономических и политических процессов развернулось вспять. И уверенность есть только в том, что дальше будет хуже. Потому что с большими годами жизни люди уже совсем не меняются, и их подходы к миру и управлению не меняются тем более.

Вот вам стабильность несменяемых автократий и хаос и анархия демократий в чистом виде.

Эта грустная история учит нас тому, что сменяемость власти придумана не как чья-то блажь, а как важный инструмент развития и в определенной степени «защиты от дурака». Мир меняется, и руководство таких сложных субъектов, как национальные государства, должны меняться тоже. Иначе можно застрять в позапрошлом веке. А еще – погрязнуть в текучке, коррупции, фантазиях, геополитике, конспирологии и прочих вещах, которые легко разрубаются одним-единственным инструментом. Который заложен у нас что в старой, что в новой Конституции, но все никак не доберется до реальности.

Ладно. Доберется как-нибудь. Авось и граждане этому помогут, чем смогут.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 188, комментариев: 7
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:30
Есть конечно лукавство в речах Д.Щ.. Есть.

Начиная с того, что как-то нелепо сравнивать США, которые накатанным политическим и экономическим курсом шли последние столетия, меняя только президентов, и Россию, которая за последнее столетие меняла политический и экономический курс дважды, причем на обратно противоположенный. И последняя смена курса «перестройка», это было полное ограбление страны вместе с ее жителями. Тут не президента менять надо, а очередную революцию делать.

А то давайте сменим Путина на Навального. Ну это как раз будет доразграбление того, что еще не успели разграбить.

Ну в Украине сделали же такую сменяемость власти. И что?

И думаю никто не против демократии в России и сменяемости президента. Но демократии и сменяемости без кавычек. А для этого надо сначала демократию без кавычек сделать. Но делать некому.


.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:34
Да об речь. В Югре вон престарелая губернаторша на третий срок пошла назначением. Не вижу даже возмущений. От Д.Щ. тоже.

Может жителям Югры хотя-бы с Югры начать?
Анатольевич
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Сегодня в 17:41
А как же Дмитрий Анатольевич, забыли? Д. Щ. не переживайте, уйдёт скоро Путин, думаете заживём? Сразу все элиты деньги начнут возвращать и т.д. Посмотрим...
Александр Радовский
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Сегодня в 17:41
Вообще-то в развитых демократия принципы сменяемости и несменяемости власти применяются одновременно и призваны уравновешивать друг-друга. Посмотрите судебные системы многих стран, в том числе и США - там судейство очень независимое и, порой, пожизненное. В некоторых странах и президент - сложноснимаемая должность. Точнее, президент - это дипломат, а реальный главный управляющий - премьер-министр, который может пересидеть на своём посту не одного президента.
Сергей Б
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Сегодня в 17:48
В общем, сравнивать Россию с другими странами – это миф.

И тем более навязывать России чью-то модель политического и экономического устройства.
Злая Эллочка
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Сегодня в 17:48
Всё будет хорошо, ещё один срок и уйдёт на покой.
Анатольевич
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Сегодня в 17:52
Д.Щ. посмотрите как Михеев подробно рассказывает о демократии в Америке.
Ролик на ютюбе от 09.11.2020 "Есть партии и люди, которых нужно исключить из политики".
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