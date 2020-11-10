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ИП «Вне закона»

В Сургуте продолжается «охота» на уличных торговцев, но для них этот заработок — единственная возможность не умереть с голоду

ИП «Вне закона»
Фото автора

В последнее время в Сургуте участились рейды на точки уличных торговцев. Не щадят никого: ни администрация, ни Роспотребнадзор, ни полиция не интересуется, почему горожане выбрали именно такой способ заработка, — ревизоры пытаются всеми силами перекрыть им последнюю возможность не остаться без средств к существованию. В этом материале siapress.ru публикуем историю только одной из представительниц «стихийной» торговли.

Ольга Анатольевна Плохотникова — пенсионер, ей 55 лет. К возрасту добавляется и то, что женщина уже перенесла инсульт и числится как инвалид — известно, что их на работу берут нехотя, поэтому торговля продуктами на улице (чем сургутянка занимается уже практически десять лет) для нее теперь единственный способ не умереть с голоду. Тем более, что и пенсию Ольга не получает.

«Раньше я работала на предприятии, которое было ликвидировано после развала СССР, — объясняет она. — Никаких подтверждений найти не могу, все документы были утеряны, поэтому трудовая пенсия мне… не положена! А если оформлять по инвалидности, то это нужно сначала попасть МФЦ или хотя бы в Пенсионный фонд, а это практически невозможно — то у них запись, то очередь, то коронавирус…»

Всю продукцию на прилавке — сало, рыбу — Ольга Анатольевна закупает в Омске и Ханты-Мансийске, кроме грибов и орехов, которые собирала летом сама. Есть все необходимые документы и декларации, но это никого не интересует: без маркировок любой товар считается потенциально опасным для здоровья. Но спрос есть. Пока я стояла рядом с торговкой, несколько горожан купили по вяленому язю, а еще трое подошли посмотреть товар, прицениться.

«Мы с ней (Ольгой — прим.ред.) хорошо общаемся. Никогда у нее не было просрочки, цены не кусаются. «Магниты» я не люблю, стараюсь брать у знакомых — не обвесят, не обманут, а главное — вкусное, натуральное!» — говорит одна из постоянных покупательниц.

Однако все равно находятся те, которые приезжают на «финиках» и, лениво оглядев весь товар, брезгливо бросают: «Дорого! Откуда цены такие?!», на что женщина с иронией отвечает:

Машину хочу такую же, как у вас.

За месяц горожанка получает порядка 15 тысяч рублей. Сложно представить, как в наше время можно прожить на такие деньги, а выплачивать штрафы, которые приходят только так, еще сложнее: за месяц женщину привлекали к административной ответственности уже десять раз. Размер каждой санкции — 3000 рублей. «Как пенсию оформить, так по записи, а как гадость какую-то — так сразу», — иронизирует «нарушительница».

На какое-то время, по словам женщины, мэрия от них отстала. Все потому, что однажды у такого же «брата по несчастью» отняли мешок оленины — и попали в крупную неприятность: торговец оказался хантом. Соплеменники, подкованные в вопросах соблюдения прав коренных малочисленных народов, заступились и написали жалобу «куда надо». Проверки ненадолго прекратились — от греха подальше.

Администрация предлагает альтернативу в виде перехода на Центральный рынок. Но уличные бизнесмены наотрез отказываются. Мол, проходимость не та, да и так называемые «льготные условия» в виде минимальной оплаты за прилавок и его уборку для пенсионеров — лишь временные, а после цены взлетят.

«Люди привыкли, что мы стоим, торгуем у «Строителя», «Восхода», Агентства воздушных сообщений. А если мы уйдем на Центральный рынок — кто к нам пойдет? Как вы считаете, удобно ли обычной мамочке после работы с ребенком на руках переться на рынок? Если за 30 лет его существования администрация не смогла привлечь ни покупателя, ни продавца, это их проблемы. Пусть учатся работать. Да и я считаю, что ценник в 100 рублей быстро вырастет, когда мы все перейдем туда», — рассуждает Ольга Анатольевна.

Горожане также отмечают, что на Центральном рынке их не раз обманывали — доверия не осталось никакого. Так, одна из покупательниц поведала, что когда-то «по глупости» купила у них сыр и отравилась. Никаких извинений не получила, только ругань в свою сторону.

В принципе, «стихийные торговцы» готовы пойти на уступки. Так они однажды и сделали: открывали по совету администрации ИП, подтверждали качество товара документацией и платили налоги, но санкции не прекратились, только вот уже штрафы за торговлю в неустановленном месте были в разы выше, по 8000 рублей, не как физическому лицу, но как предпринимателю!

«ИП я приостановила. Они (администрация — прим.ред.) нас обманули в очередной раз. По сей день у меня лежит свидетельство на крестьянско-фермерское хозяйство, то есть у меня идет полностью на сельскохозяйственное направление — выращивание скота, свиней, клубневых культур. Но сейчас штрафы приходят за неустановленное место торговли», — рассказывает сургутянка.

Раньше для них было удобное место у «Строителя» — небольшой рыночек с нормальными прилавками и хорошей проходимостью, но его снесли. Горожанка показывает фото из Новосибирска, где стоят бесплатные прилавки для всех желающих. Говорит, там люди не знают такого, чтобы их кто-то выгонял. А затем задается вопросом — если у них есть, то чем мы хуже?

На комитете думы уже поднимался этот вопрос. Предприниматели предложили установить легкие конструкции на тех местах, где сами торговцы обосновались — даже готовы их купить самостоятельно! Но и тут есть проблема: места на привычных точках не много.

Было принято решение составить дорожную карту, учитывающую исторически сложившиеся места. А пока — снова штрафы и изъятия, а также просьбы со стороны чиновников не спонсировать уличных торговцев:

«Не покупайте ничего на улице, не поддерживайте нелегальные торговые точки рублем! Такие «продавцы» не несут ответственность за качество товара и его безопасность: маркировок нет, происхождение установить невозможно, претензии предъявить некому. Кроме того, товар на улице собирает пыль и грязь, выхлоп от машин, а уж рыбу покупать в торговой точке без холодильника и вовсе опасно для жизни», – высказался ранее глава Сургута Вадим Шувалов.

У Ольги Анатольевны отняли товара практически на 40 тысяч (а это все запасы!), когда вернут, в каком состоянии будут продукты к концу разбирательства и когда можно вернуться к работе — неизвестно. Мужа и детей у женщины нет — помогать ей некому.

«При нынешних рыночных отношениях рынка как такового не стало. Государство нам помогать не хочет, будем вертеться сами», — заключает Ольга Анатольевна и со стоическим спокойствием подписывает очередной протокол об административном нарушении.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 323, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:41
Кому человек помешал? Он требует субсидий?Может он хочет получать от государства выплаты какие? НЕТ! Он сам платит налоги. Сам себя и не только содержит.
А мы на него полицию!
Получается , что человек никому не нужен, но налоги платить на СОДЕРЖАНИЯ той же администрации - ОБЯЗАН!
Вот как назвать тех, кто не может организовать, возглавить все это?!
Вопросов много, только ответов нет на них!
Единственное что может администрация - включить карательный аппарат. И ждать, когда терпение кончится у людей. А дальше будет все как всегда, 1917 году ...
Сергей Б
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Сегодня в 12:27
Добыча средств к существованию – административное правонарушение.

Причем заметьте, граждане приобретающие товары у уличных торговцев, такую торговлю административным правонарушением не считают.

Просто надо разгонять всю эту административную шайку-лейку, которая решает за граждан.

Швондер.
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Сегодня в 12:39
Все эти бедные нещясные торгаши на одно лицо. И история у всех одна, начиная с причитаний о великом СССР. Ряха вон в монитор не лезет.
Сергей Б
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Сегодня в 12:58
Ну так бизнес тяжелый. Мелких просто ветром сдувает.

Но вопрос заключается в том, что, если торговцы стоят значит спрос на такую торговлю есть. Если спрос есть, значит эту торговлю надо поддержать.

А то получается на некоторых чиновников спроса нет, а они в кабинетах сидят при очень даже неплохой государственной поддержке. Можно даже сказать за счет государства.

Какие-то не рыночные отношения получаются.
Сергей Б
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Сегодня в 13:53
«Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, каждый из вас проявляет самые высокие нравственные качества.»

Просто сама собой напрашивается эта цитата из поздравления сотрудников полиции с Днем сотрудников органов внутренних дел председателем Думы Сургута Надеждой Краснояровой.

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