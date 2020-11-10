Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем сотрудников органов внутренних дел

Сегодня - День сотрудников органов внутренних дел! От всей души поздравляю личный состав УМВД России по городу Сургуту с профессиональным праздником!

По долгу своей службы вы охраняете закон и порядок. По долгу своей чести остаётесь верными и преданными этому нелёгкому делу. Полторы тысячи сургутских полицейских обеспечивают порядок в городе, население которого приближается к полумиллиону. Это огромная нагрузка и большая ответственность, с которыми вы с честью справляетесь!

Ежегодно в Сургуте раскрывается около двух с половиной тысяч преступлений. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, каждый из вас проявляет самые высокие нравственные качества. Спасибо вам за вашу смелость, отвагу, самоотверженность и героизм!

Спасибо ветеранам службы! Глубокие знания, выдержка и самоотдача всегда отличали убелённых сединами офицеров. Вы передаете богатый практический опыт молодому поколению. Вы подаете пример мужества и патриотизма!

В этот день я желаю счастья вам, вашим родным и близким людям, здоровья и удачи во всех делах!