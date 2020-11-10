Дню сотрудника органов внутренних дел РФ и визиту руководителя управления МВД по Югре, посвящается

В этом году к проблемам обманутых дольщиков Сургута подключилась полиция. Конечно, с «небольшим» опозданием в пару лет, но как говорится лучше поздно чем никогда. Обманутых дольщиков ЖК «Любимый» стали обзванивать и вызывать для дачи показаний. Но дело в том, что обманутые дольщики являться в полицию не спешили, понимая, что эти полицейские меры нужны полиции для отчетности, а пользы как с козла молока. И то верно.

Только за прошедший год на тему брошенных недостроенных домов дольщиков были проведены десятки собраний, совещаний, встреч, где присутствовали представители дольщиков. Встречи были с губернатором Югры и ее замами, главой Сургута и его замами, застройщиком, с омбудсменами. Обманутые дольщики обращались в прокуратуру и отправляли видеообращение президенту РФ. И что с того? А ничего. То есть совсем ничего — за все это время на стройках первого и второго домов ЖК «Любимый» не был положен ни один кирпичик.

Только онлайн-камеры установили, чтобы дольщики с комфортом, сидя дома могли наблюдать, как стоят колом их недостроенные дома.

Но полицейские Сургута, видимо, о вышеперечисленных мытарствах дольщиков ничего не знали, думая, что их обманули вот только что. И настойчиво продолжили «приглашать» дольщиков для дачи показаний, применив власть данную им, — дольщиков стали запугивать, что в случае неявки их будут… объявлять в розыск!

Ну вы понимаете — в случае неявки добровольно преступников объявляют в розыск.

А для полицейских Сургута, обманутые дольщики, это, видимо, потенциальные преступники. Ведь, чего доброго, еще и бузить начнут, протестные выступления против властей устраивать. А не моя полиция как говорится — их бережет.

А ведь действительно, что еще остается делать дольщикам, чтобы их услышали государственные чиновники Югры, занятые креативной экономикой и многомиллиардными мегапроектами, за которыми не видно копошащихся внизу людей, жителей этой самой Югры?

Итак, на минуточку: многие дольщики рассчитывались по ДДУ заемными ипотечными деньгами и исправно выплачивают ипотеку за квартиры, которые уже давно должны быть, но их нет. Кроме того, некоторые дольщики еще и снимают жилье для проживания.

И тут вопрос уже заключается даже не в том, насколько еще у них хватит терпения, а в том, насколько еще хватит ресурсов. Ну а когда ресурсы иссякнут, тогда и терпение лопнет, и ресурс доверия к властям Югры закончится. И может получиться маленький Хабаровск. И ведь государственные чиновники ХМАО ни только не видят обманутых дольщиков за своими сомнительными мегапроектами, но и не видят людей в принципе.

В общем, прикинем остаток ресурсов, граждане.