16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9515   EUR  91,4953  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

​Разыскивается особо опасный дольщик

К проблемам обманутых дольщиков Сургута подключилась полиция

​Разыскивается особо опасный дольщик

Дню сотрудника органов внутренних дел РФ и визиту руководителя управления МВД по Югре, посвящается

В этом году к проблемам обманутых дольщиков Сургута подключилась полиция. Конечно, с «небольшим» опозданием в пару лет, но как говорится лучше поздно чем никогда. Обманутых дольщиков ЖК «Любимый» стали обзванивать и вызывать для дачи показаний. Но дело в том, что обманутые дольщики являться в полицию не спешили, понимая, что эти полицейские меры нужны полиции для отчетности, а пользы как с козла молока. И то верно.

Только за прошедший год на тему брошенных недостроенных домов дольщиков были проведены десятки собраний, совещаний, встреч, где присутствовали представители дольщиков. Встречи были с губернатором Югры и ее замами, главой Сургута и его замами, застройщиком, с омбудсменами. Обманутые дольщики обращались в прокуратуру и отправляли видеообращение президенту РФ. И что с того? А ничего. То есть совсем ничего — за все это время на стройках первого и второго домов ЖК «Любимый» не был положен ни один кирпичик.

Только онлайн-камеры установили, чтобы дольщики с комфортом, сидя дома могли наблюдать, как стоят колом их недостроенные дома.

Но полицейские Сургута, видимо, о вышеперечисленных мытарствах дольщиков ничего не знали, думая, что их обманули вот только что. И настойчиво продолжили «приглашать» дольщиков для дачи показаний, применив власть данную им, — дольщиков стали запугивать, что в случае неявки их будут… объявлять в розыск!

Ну вы понимаете — в случае неявки добровольно преступников объявляют в розыск.

А для полицейских Сургута, обманутые дольщики, это, видимо, потенциальные преступники. Ведь, чего доброго, еще и бузить начнут, протестные выступления против властей устраивать. А не моя полиция как говорится — их бережет.

А ведь действительно, что еще остается делать дольщикам, чтобы их услышали государственные чиновники Югры, занятые креативной экономикой и многомиллиардными мегапроектами, за которыми не видно копошащихся внизу людей, жителей этой самой Югры?

Итак, на минуточку: многие дольщики рассчитывались по ДДУ заемными ипотечными деньгами и исправно выплачивают ипотеку за квартиры, которые уже давно должны быть, но их нет. Кроме того, некоторые дольщики еще и снимают жилье для проживания.

И тут вопрос уже заключается даже не в том, насколько еще у них хватит терпения, а в том, насколько еще хватит ресурсов. Ну а когда ресурсы иссякнут, тогда и терпение лопнет, и ресурс доверия к властям Югры закончится. И может получиться маленький Хабаровск. И ведь государственные чиновники ХМАО ни только не видят обманутых дольщиков за своими сомнительными мегапроектами, но и не видят людей в принципе.

В общем, прикинем остаток ресурсов, граждане.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:19, просмотров: 59, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Он видит тайное… 6001
  2. Не дождетесь! 2575
  3. Больше тысячи человек под Сургутом остались без света 1866
  4. ​Бил ножом и топором: следователи опубликовали видео и раскрыли подробности убийства в Сургутском районе 1845
  5. ​Количество пациентов с COVID-19 в Югре перевалило за 30 тысяч 1839
  6. ​Скончался сургутский общественник Леонид Тарабанов 1770
  7. ​СМИ озвучили причины отставки министров Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина 1566
  8. ​Жертвой коронавируса стал знаменитый художник 1446
  9. Студенты СурГПУ будут учиться онлайн по четвергам и пятницам 1393
  10. ​Спортивная общественность Сургута не отстояла врачебно-физкультурный диспансер 1352
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 30858
  2. Югра ужесточает карантинные меры 10845
  3. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 8854
  4. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 8345
  5. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 7179
  6. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6708
  7. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 6707
  8. ​Оперштаб Югры по борьбе с коронавирусом принимает особые меры относительно Сургута 6580
  9. В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги 6557
  10. Он видит тайное… 6001
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 53228
  2. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40319
  3. ​В понедельник ХМАО накроет туман 38407
  4. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 30858
  5. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 22974
  6. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 19859
  7. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19685
  8. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15363
  9. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14432
  10. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13332

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика