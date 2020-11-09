Губернатор Наталья Комарова выступила с обращением к югорчанам по поводу частичного перевода школ на дистанционное обучение

Дорогие югорчане, уважаемые родители, учителя!

С понедельника начинается новая четверть в школах. Всю эту неделю получаю много обращений от педагогов, родителей, которые опасаются за свое здоровье, безопасность детей, близких. И противоположное мнение родителей: дети должны вернуться в школу. На этом настаивают в большинстве своем родители выпускников, девятиклассников, школьников начальных классов.

В этой ситуации, опираясь на правила Роспотребнадзора, учитывая необходимость уберечь детей и учителей от болезни приняла решение рекомендовать муниципалитетам с 9 ноября перевести на обучение с применением дистанционных технологий учащихся 6-11 классов. Это касается школ с численностью учеников, превышающей проектную мощность в 1,5 и более раза, а также тех образовательных организаций, где в течение последних 30 дней диагностирован COVID-19 у персонала.

По данным департамента образования и молодежной политики, дистанционный формат обучения с 9 ноября будут применять 150 школ, 3 200 классов, в которых учатся почти 50 процентов всех обучающихся 6-11 классов.

Важно. Для выпускников в этот период будут организованы практические занятия по специальным графикам, после отмены дистанционного формата дополнительные занятия по предметам включенным в ОГЭ и ЕГЭ. Как и весной, будут работать волонтеры из числа студентов, получающих педагогическое образование. Они помогут с организацией занятий в дистанционной форме, с выполнением домашних заданий и консультированием школьников по изучаемым предметам.

Сохраняется очный формат обучения для школьников 1-5 классов с соблюдением требований Роспотребнадзора по безопасности образовательного процесса. При этом, в случае диагностирования COVID-19 у учителей или обучающихся, классы уходят на дистанционный режим.

В колледжах и вузах с 9 по 30 ноября лекции будут проводиться в режиме онлайн, практические занятия – очно с разведением потоков студентов по разным аудиториям.

Главам муниципальных образований поручила лично контролировать организацию образовательного процесса в школах с учетом принятых ими решений, организовать информирование родителей, оперативно реагировать на каждое обращение, в том числе из социальных сетей. На особом контроле держать техническое обеспечение дистанционного формата обучения, организацию добровольной вакцинации от гриппа.

Дорогие земляки! Применение наряду с очным дистанционного режима обучения – это вынужденная мера. Подчеркну. Ввожу ее как ответ на показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в регионе.

На сегодняшний день в автономном округе 29636 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 (+199 заболевших за сутки), выздоровевших 24 886 человек (+121 за сутки), 84 процента от общего числа заболевших, погибло 274 человека (+5 за сутки). Под наблюдением (в том числе, в самоизоляции) 13 399 человек. Сняты с наблюдения – 89 676 человек.

Коэффициент распространения инфекции сегодня 1,02.

Показатель охвата тестированием населения на 100 тысяч человек – 364,44.

Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 813 (97,13 процента).

Отмечу. Как и прежде, родители вправе выбрать дистанционную форму обучения для своего ребенка, в каком бы классе он не учился, а школа должна обеспечить такой запрос. Этим правом уже воспользовались более 200 семей в автономном округе.

Уважаемые родители! Берегите себя, детей, окружающих.