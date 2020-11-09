Руководство Сургута проблему Дома пионеров так и не решило

Это одна из тех проблем, которые квалифицируются согласно русской народной мудрости «Лыко да мочало — начинай сначала». Финала не видать, а как всегда, продолжение следует!

6 ноября в администрации Сургута опять мусолили тему реставрации и наполнения многострадального здания двухэтажной деревянной школы № 1 (Дома пионеров).

На «тайную вечерю» ни старожилы, ни журналисты приглашены не были. И все-таки корреспонденту siapress.ru удалось почти как ниндзя проникнуть и даже кое-что записать на диктофон. Также удалось выяснить, что вершили судьбинушку здания нашей школы на этот раз представители Управления капитального строительства Олег Александрович Бабаев и Андрей Николаевич Смирнов, председатель комитета культуры и туризма Антон Александрович Акулов, военком Андрей Петрович Калядин и другие.

Из не очень качественной записи (говорили без микрофона) следует: ничего нового, опять двадцать пять. Хотя, казалось бы, все уже было окончательно решено в июне 2019 года на заседании фракции «Единой России» в городской думе: «Сургутский Дом пионеров будет восстановлен в следующем, 2020 году». Подробности пояснял заместитель председателя думы Артем Кириленко: «…Решение принято окончательно. Администрация заверила, что деньги на финансирование планируется получить к концу текущего года и к концу 2020 года Дом пионеров может быть восстановлен». Это было 24 июня 2019 года.

Как мы были рады, когда узнали об этом! При встрече искренне благодарили, обнимали Артема Михайловича! Наконец-то счастье близко! Ан нет. Как оказалось, это был очередной прожект, чистая маниловщина!

В чем дело? Складывается впечатление, будто наши великие умы города поджидают, когда здание окончательно рухнет. Не дождетесь, господа, потому как рубили его грубые мужики, местные кулибины, умеющие строить хоть не баско, зато надежно, на века. В 2009 году признано здание аварийным. Стоит поныне, родимое!

Кроме извечных российских вопросов о том, кто виноват и что делать, в нашем городе существует еще один, добавочный. Что будет с Домом пионеров?! И на сей раз не могли определиться с наполняемостью здания. В 57-й (!) раз делили шкуру неубитого медведя: совету ветеранов отдать, что-то про детские кружки судачили. Было даже предложение организовать там какой-то исследовательский институт. Серьезно? Гражданочка, вы о чем? Какой такой еще институт?

Дом истории Сургута — вот что должно быть! В приоритете туда должны вселиться два больших и значимых объекта — городской музей ветеранов педагогического труда и городской музей памяти и славы сургутян имени Флегонта Показаньева, основателя музейного дела в Сургуте. Должен быть интерактивный музей. Он представит ту форму образования, которая была в СССР и которую мы утратили. Я училась в этой школе и знаю — там места дополна! Всем хватит. И для Совета ветеранов, и для Дома ремесел, и для Дома краеведа. Но это вопрос второстепенный — разберутся!

До чего договорились на этот раз? Неизвестно!

Хотелось бы понять этот загадочный алгоритм: «да», «потом», «ждите», «а зачем он вам?». Где логика? В этом нашем противостоянии мнений нет победителей. Все — побежденные. Временщикам плевать на нашу историю, наше прошлое и будущее. Они слиняют, а наши дети будут лишены еще одного артефакта. А заступиться, значит, некому? Бедному нашему городишке не хватает пять копеек на святую память. Зато на курятники в 35 этажей — пожалуйста! Или у нас тут закон — тайга, медведь — хозяин? Кто маммоне служит, золотому тельцу — ау! Молчок, и эха не слыхать. К кому взывать?

P.S. Пройдя все инстанции, включая губернатора, 8 ноября сего года на экстренном заседании президиума общественной организации «Старожилы Сургута» активисты решили с этой проблемой обратиться к президенту РФ. Вариантов больше они не видят.

Об истории Дома пионеров, ранее — первой сургутской школы, читайте очерк «Дом, согревающий душу»