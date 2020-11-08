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​Плохо кончил

Игрок сборной России Артём Дзюба получил красную карточку за «игру» рукой: пикантное видео футболиста попало в сеть

​Плохо кончил

Пока в американском инстаграме народ гуляет по кладбищам и ругает трупы, единодушно (вряд ли это слово уместно) проголосовавшие за Байдена, в российском – обсуждают футболиста Дзюбу, который на всю страну продемонстрировал: все что естественно – не без оргазма.

Видимо, слава экс-актера Панина, как главного сексуального извращенца страны, не дает покоя капитану сборной России по футболу. Только Артём позабыл, что игра рукой карается красной карточкой.

Как итог: один из лучших действующих членов национальной команды отстранен от ближайших матчей по решению тренера Станислава Черчесова, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию Так что игроки сборных команд из Турции, Сербии и Молдавии, с которыми запланированы встречи в текущем месяце, останутся без крепких рукопожатий нашего капитана.

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал лидера сине-бело-голубых в этой ситуации жертвой, а поступок людей, выложивших личное видео «подлым и низким». Учитывая нетерпимость в нашей стране к людям «не того сорта», можно предположить, что на личные данные Дзюбы действительно покушались хакеры, ведь в СМИ за футболистом тянется «бисексуальный» флёр.

Надо сказать, что попаданием в сеть пикантных видео никого не удивишь. На этом поприще в свое время прославились Пэрис Хилтон, Памела Андерсон, Бритни Спирс, Скарлетт Йохансон, Колин Фаррелл. Список продолжить может каждый из нас.

Скажу честно: я видео не смотрела. Не интересно. Не думаю, что там есть нечто большее, чем миру уже явила порноиндустрия. По-человечески жалко. По ходу Артем плохо кончил: тренировка на одну группу мышц может стоить игроку карьеры.


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08 ноября в 19:55, просмотров: 843, комментариев: 3
Комментарии:
Бугаева
не нравится
08 ноября в 20:37
Ой, Светлана, мужика Вам надо...
sst
не нравится
08 ноября в 21:12
пастернака не читал...но осуждаю...
хаски из Аляски Бугаева
не нравится
08 ноября в 22:54
Хосспаде, у вас что, мир вокруг мужиков вертится? Такой оригинальный комментарий, такой завистливо женский
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