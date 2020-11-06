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​Сургуту нужны «Ласточки»

Скоростной поезд между Сургутом и Нижневартовском улучшит экономический и культурный обмен и снизит аварийность на автотрассах

​Сургуту нужны «Ласточки»
Фото со страницы автора в Facebook

Прочитал в новостях, что РЖД запустила скоростной поезд между двумя главными городами Урала – Челябинском и Магнитогорском, который будет курсировать ежедневно.

Пассажирам электропоезда будут доступны два класса обслуживания – первый и второй. 12 мест первого класса расположены в отдельном помещении салона поезда, оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств. Стоимость билета – от 750 рублей в зависимости от класса обслуживания. Кроме того, действуют все федеральные и региональные льготы.

Считаю, что с целью увеличения агломерационных связей необходимо запустить скоростной маршрут Сургут – Нижневартовск.

Обоснование более чем простое. Если в Нижневартовске строят спортивный комплекс для занятий по волейболу, в Сургуте можно сфокусироваться на других направлениях или объектах. В Сургуте есть Ледовый дворец или, например, драматический театр, и в рамках тура выходного дня можно приехать на «Ласточке» в наш город и приобщиться к культуре. Мы ведь уже практикуем приезд гостей в Сургут на выходные дни из близлежащих населенных пунктов в ТЦ «Аура» или «Сити Молл».

Убежден, что использование населением такой «Ласточки» в разы снизит аварийность на междугородних автомобильных трассах.

А как считаете вы: есть ли такая потребность и насколько востребован маршрут Сургут – Нижневартовск?


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Сегодня в 16:24, просмотров: 252, комментариев: 4
Комментарии:
Ю.H.
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Сегодня в 16:31
Маршрут "Сургут - любое место" мегавостребован. Проект электрификации железной дороги до Тюмени - мегавостребован. Обновление вагонов. Новые электровозы. В общем, тут что ни возьмись - всего у нас нет, все нужно, причем нужно уже вчера.
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:37
Не нужен этот маршрут.
Сургут-Тобольск или Тюмень - другое дело..
До вартовска на машине за пару часов доехать можно. Опять же деньги целее будут.
Приземленнее надо быть, депутату. Хватит летать в облаках...
Дороги, школы, культурные учреждения нужны..
Пора вернуться на бренну землю!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:48
Не думаю, что сургутяне «попрутся» в Нижневартовск, даже на «Ласточке». Нижневартовск - «отстой». А вот электричка от Нижневартовска до Ханты-Мансийска через Сургут и Пытьях была кстати. Только на чиновниках сколько можно бензина сэкономить и автодороги разгрузить. Даёшь железную дорогу до столицы Югры! Электрифицированную!
Местный
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Сегодня в 17:22
Мегавостребован маршрут Сургут-Гамбург, и чем скоростнее, тем лучше)
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