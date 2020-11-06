Скоростной поезд между Сургутом и Нижневартовском улучшит экономический и культурный обмен и снизит аварийность на автотрассах

Прочитал в новостях, что РЖД запустила скоростной поезд между двумя главными городами Урала – Челябинском и Магнитогорском, который будет курсировать ежедневно.

Пассажирам электропоезда будут доступны два класса обслуживания – первый и второй. 12 мест первого класса расположены в отдельном помещении салона поезда, оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств. Стоимость билета – от 750 рублей в зависимости от класса обслуживания. Кроме того, действуют все федеральные и региональные льготы.

Считаю, что с целью увеличения агломерационных связей необходимо запустить скоростной маршрут Сургут – Нижневартовск.

Обоснование более чем простое. Если в Нижневартовске строят спортивный комплекс для занятий по волейболу, в Сургуте можно сфокусироваться на других направлениях или объектах. В Сургуте есть Ледовый дворец или, например, драматический театр, и в рамках тура выходного дня можно приехать на «Ласточке» в наш город и приобщиться к культуре. Мы ведь уже практикуем приезд гостей в Сургут на выходные дни из близлежащих населенных пунктов в ТЦ «Аура» или «Сити Молл».

Убежден, что использование населением такой «Ласточки» в разы снизит аварийность на междугородних автомобильных трассах.

А как считаете вы: есть ли такая потребность и насколько востребован маршрут Сургут – Нижневартовск?