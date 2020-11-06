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​Вопрос будущего Югры — не в количестве нефти, а в ее востребованности на мировых рынках

Падение добычи нефти — естественный процесс, на который нужно ориентироваться

​Вопрос будущего Югры — не в количестве нефти, а в ее востребованности на мировых рынках

К интервью регионалиста Натальи Зубаревич порталу siapress.ru уместно привести аналогии с другими нефтедобывающими регионами страны.

Падение добычи — естественный процесс.

К примеру, нефть в ТАССР открыли в 1943 году. В Татарии первый миллион тонн нефти добыли в 1950 году, в 1975-м «Татнефть» вышла на максимум в 103 миллиона тонн ежегодной нефтедобычи. А сейчас — остановилась на максимуме в 30 миллионов тонн. Но в этом регионе давно начали развивать нефтехимию — в частности, в Нефтекамске.

В Башкирии нефть открыли еще раньше, в 1932 году. Максимум добычи нефти — 57 миллионов тонн, сегодня — 20 миллионов тонн. Тоже давно начато развитие нефтепереработки, еще со времен войны, когда были построены первые крекинговые заводы.

Теперь о Тюменской области и Югре. Открытие промышленной нефти — в 1961 году. Первый миллион добыли в 1966 году. Пик добычи — 365 миллионов тонн в 1984 году. Сегодня — 240 миллионов тонн. То есть падение есть, но по сравнению со старыми нефтяными регионами еще не падающее, как у них, в разы. Поэтому вопрос будущего Югры и ее бюджета — не в количестве добываемой нефти, а в ее востребованности на мировых рынках и в ее ценах.

Нефтепереработка и нефтехимия в Югре не прижились, поэтому наш удел в будущем — поставлять сырую нефть на экспорт или на существующие объекты нефтехимии и нефтепереработки. Возможностей нефтепеработки в стране достаточно, требуется только их модернизация. Ниши заняты. Югра в нефтехимию и в переработку не втиснется.

Так что, как и прежде, будущее Сургута — в стабильной работе Сургутнефтегаза.

Что касается энергетики, то здесь вопросов больше, чем ответов. Какой вклад вносит большая энергетика в бюджет Югры? Каково будущее двух крупнейших станций в Сургуте? Похоже, что в бюджет мало дают. Опять же аналогия с нефтедобывающими регионами. К примеру, в Татарстане нефтяниками Альметьевска как подрядчиком была построена Заинская ГРЭС мощностью 2400 МВт (12 энергоблоков по 200 Мегаватт). Введена на полную мощность в 1966 году. К примеру, Сургутская ГРЭС-1 — это 3300 МВт (16 энергоблоков по 200 Мегаватт). Введена на полную мощность в 1980 году.

Сегодня Заинская ГРЭС задействована на 35 процентов. Причины: падение добычи нефти в Татнефти и вывод блоков в связи физическим износом. Поэтому и в Югре может наблюдаться аналогичный процесс — как переизбыток электромощностей в связи с падающей добычей, так и вывод блоков из эксплуатации по разным причинам. Энергоемких производств в Югре, кроме нефтедобычи, не создали, избыток электроэнергии передается на Урал.

Исходя из изложенного, в регионе есть время и ресурсы для диверсификации экономики. И это не те анонсированные президенту РФ губернатором мегапроекты: второй мост через Обь и НТЦ, а более масштабные проекты, которые, вероятно, еще рождаются в кабинетах правительства РФ.

Будем надеяться, что новые инвестиции федерального правительства в новые конкурентоспособные предприятия в Югры появятся до 2030 года.

Комментарий к материалу «Добыча нефти в Югре будет падать, а население – стареть и уменьшаться. Это медицинский факт»


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Сегодня в 13:15, просмотров: 185, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:16
Наш диверсификатор уже более 20 лет диверсифицировал - не выдиверсифицировал. Устал, обнулился, го дальше диверсифицировать.

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