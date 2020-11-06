Югра потратит 70 млрд рублей на НТЦ в Сургуте, но какой получит эффект?

В интервью обозревателя siapress.ru Дмитрия Щеглова с известным регионоведом и профессором МГУ Натальей Зубаревич прозвучало грустное заявление о том, что северные города ждет медленное затухание. Эксперт перечислила Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск – крупнейшие муниципалитеты Югры. И в подтверждение ее слов скажу, что исходя из разговоров с большим количеством предпринимателей, людей из чиновничьей среды, людей из градообразующих предприятий, компаний нашего города говорит о том, что эта тенденция совершенно отчетливо прослеживается последние 7-10 лет. Сейчас она проявляется в изменении структуры жителей – качественное, квалифицированное, трудоспособное население из города уезжает, а замещают его мигрантами из трех поясов.

Первый пояс, условно назовем его «Челяба». Это жители из бедных соседних регионов – те же Курган, Омск. Второй пояс – кавказские регионы страны. Третий – ближайшее зарубежье в виде Средней Азии. И вот это население в некоторых сферах социальной экономики и социальной жизни стало превалировать над местными. Поэтому слова профессора Зубаревич имеют совершенно конкретное эмпирическое подтверждение.

Ухудшение качества населения на севере и в Югре в частности процесс неизбежный, и уже прошедший некую точку невозврата. Мы видим, что качественное население находит для себя все меньше возможностей оставаться здесь на каких-то удовлетворительных позициях и поэтому уезжает, а то, которое замещает, захватывает все больше сфер. Одна часть мигрантов даже начинает обслуживать другую. И все это происходит на фоне полного отсутствия инвестиций в промышленность, а она является драйвером развития Западной Сибири. Но новых заводов нет, как логистический центр Югра не состоялась, все угасает. В тяжелых условиях выживает малый и средний бизнес. И началось это еще до ковидной эпопеи благодаря специфической политике налоговых органов, их жесткого прессинга, в результате чего многие компании, прежде всего средние, просто перерегистрировались в других налоговых юрисдикциях.

И тут как гром среди ясного неба – научно-технологический центр в Сургуте с суммарным бюджетом в 67 миллиардов рублей. На эти деньги можно построить три моста, автостраду, это множество проектов, которые могли быть инвестированы в развитие лабораторных баз существующих университетов. Есть все предпосылки к тому, что НТЦ превратится в коммерческий центр, который будет выгоден группе лиц, и научная составляющая займет в нем минимальную долю.

Превращение его из кампуса в НТЦ говорит о том, что вектор уже понятен, и эти миллиарды будут вложены в создание недвижимого имущества, в земляные и проектные работы. Никакой частный бизнес это не потянет. Ни один: ни компания «Сургутгазстрой», ни другие – они не смогут проинвестировать подобные средства. Далее произошло убеждение Ханты-Мансийска в том, что очень нужен НТЦ. И когда за бюджетные деньги будет создана материально-техническая база, на нее тут же найдется та или иная управляющая компания, которая будет всем этим заправлять. Думаю, схема будет примерно такая. И на этих коммерческих площадях найдется место и для одного университета, и для второго, но есть одна проблема: сейчас активно ведутся переговоры с Сургутнефтегазом, конкретно с Богдановым, о том, чтобы он инвестировал в развитие научных лабораторий и институтов НТЦ. Кроме Сургутнефтегаза предлагается наличие других нефтяных компаний. Зная специфическое отношение Владимира Леонидовича к соседству с конкурирующими компаниями, мне лично представляется более чем маловероятным его желание инвестировать в этот проект.

И еще. Тема с генетической лабораторией очень остроумная. Поиграть на чувствах президента неплохо, однако если вдруг лаборатория появится, это будет прекрасно. И снова есть одно большое «но»: первые три миллиарда рублей уже инвестированы в НТЦ – конкретно в генетические лаборатории СурГУ. Я не могу понять, чем плохо напрямую дать денег на развитие лабораторий и научной деятельности того же СурГУ, СурГПУ или других учреждений в Югре, не обязательно высшей школы. И ограничиться суммой в пять-шесть, ну в 20 в конце концов миллиардов рублей и в течении пяти лет закрыть эту проблему? Просто вывести материальную базу наших учебных заведений на новый уровень.

При той динамике экономического развития, которую видит Зубаревич, а она озвучила постепенное затухание нашего региона за 10-20 лет на фоне вымещения качественного населения региона некачественным населением и исхода из региона экономически активных субъектов, я, честно говоря, не вижу оснований для оптимизма по поводу НТЦ. У нас любят говорить, что подобные проекты могут привлечь население, удержать его, но здесь впору вспомнить присказку бедных стран Европы: если вы улучшаете образование, вы готовите кадры для Германии. Это абсолютная правда.

И тут мы опять возвращаемся к теме, которую обсуждаем из раза в раз на страницах «НГ» и в прямых эфирах siapress.ru – когда наконец на фоне таких мегапроектов власть задумается о бренном – приведении среды жизни югорчан к более-менее приличным нормам?