Глава Сургута Вадим Шувалов говорит, что у проекта передачи теплосетей города частному бизнесу есть сторонники. Где они?

Накануне Вадим Шувалов опубликовал у себя «ВКонтакте» пост о том, что электронная площадка для обсуждения концессии теплосетей готова – она будет работать на базе «Стратегии-24». Вроде как там невозможны накрутки и прочие непотребства, но пока что народ в комментариях у главы пишет только о сложностях регистрации – думаю, это решится.

Но я о другом. Цитата Вадима Шувалова: «Отдельно приглашаю всех поучаствовать в обсуждении передачи теплосетей Сургута в концессию — тема острая, у идеи немало как сторонников, так и противников».

«Как сторонников, так и противников».

Нет, мы знаем, что у этой идеи есть сторонники – в основном, работники администрации города и ее структурных подразделений (далеко не все), работники «Корпорации СТС» и подведомственных ей структур, и, кажется, несколько депутатов. У меня вопрос – эти люди в публичном поле где? Где эти взвешенные и хорошо анализирующие финансовые документы люди, которые понимают, зачем конкретно эта концессия нужна конкретно городу Сургуту, и, следовательно, могут это объяснить человеческим языком?

Я серьезно. Где они? Допускаю, что пропустил какие-то посты в соцсетях или выступления в СМИ – скиньте, пожалуйста, хочется почитать. А вот почему концессия в нынешнем виде НЕ нужна – у нас на siapress.ru люди рассказывают и делают это вполне убедительно и, главное, по своей воле.

Ну ладно, предположим, что экспертное сообщество, готовое объяснять пользу концессии, где-то да имеется. К слову, если кто хочет выступить на эту тему – пишите мне на scheglov@siapress.ru – или сделаем интервью, или напишете нам блог, договоримся.

Но глава говорит про «немало сторонников». Ради интереса – зайдите в комментарии под любой пост о концессии теплосетей у главы и почитайте, что там творится. Я там что-то не заметил ни одного сторонника. Может, конечно, пропустил. Но сдается мне, что среди простых сургутян людей, понимающих какую-то очевидную пользу от передачи теплосетей частников нет от слова совсем.

Итого. По всей видимости, сторонники концессии в Сургуте есть, но даже они видят и понимают тотальную токсичность этой темы, что предпочитают не отсвечивать. Опять же – если среди читателей этого блога найдется тот, кто готов открыто говорить на эту тему и отстаивать тот проект передачи теплосетей Сургута «Корпорации СТС» в нынешнем виде – свяжитесь со мной, мы очень хотим показать читателям вашу точку зрения.

Но если в этой ситуации внезапно на этом портале обсуждения концессии вылезут тысячи людей, которых не было ни во «ВКонтакте», ни в каких комментариях в СМИ или других соцсетях, и массово будут ставить «плюсики» этому проекту – это будет очень странно.