Глава Сургута Вадим Шувалов поздравляет с Днем народного единства

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства.

У этого праздника несколько глубоких смыслов, сплетённых в одно целое. Это день почитания Казанской иконы Божией Матери. Это день победы в одной из важных битв гражданской войны Смутного времени. Это преддверие созыва русского парламента – института власти, привычного всем жителям нашей страны. И объединяет эти смыслы ёмкое понятие: народное единство. Какими особенностями наделяют его сургутяне? Для сургутян единство – имеет особое содержание.

Как один человек, народ огромной многонациональной страны покорил наш суровый и прекрасный край в 70-е годы прошлого века. Сюда из всех республик Советского Союза по комсомольским путёвкам ехали молодые специалисты, люди разных культур и традиций. И здесь их объединила большая цель – освоить кладовые Западной Сибири, чтобы сделать страну процветающей и ещё более сильной.

Принципы тех первопроходцев актуальны и сегодня: если мы хотим, чтобы Сургут и вся Югра жили и развивались, мы должны сохранять единство ради достижения цели. И обязательно помнить важнейшее условие единства: уважение к культуре и обычаям соседей.

Поздравляю вас с праздником. Здоровья вам и вашим близким. Единства и процветания вашим семьям и коллективам.