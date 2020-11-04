Председатель Думы Сургута Надежда Красноярова поздравляет с Днем народного единства

Дорогие сургутяне!

Сегодня - День народного единства!

Этот праздник – символ сплоченности, память о том, что во все времена единение народа было главной национальной идеей. Это историческая основа, позволяющая нам чувствовать себя гражданами сильного государства, гордиться подвигами великих предков, строить счастливое будущее.

История Сургута – пример того, что только вместе люди разных национальностей могут построить город, который сегодня является экономическим форпостом Югры и всей России.

В Сургуте проживают представители более ста национальностей, насчитывается более тридцати национально-культурных объединений. Мы вместе работаем, вместе отдыхаем, чтим традиции всех народов. Мы — единое целое! Давайте хранить эту атмосферу мира, дружбы и тепла! С праздником!