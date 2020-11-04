Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем народного единства

Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник актуален для нас всегда. Почему? Потому что Россия часто переживала непростые времена. Эти трудности пошли нам на пользу — они научили нас быть коллективистами, жить согласно и действовать сообща. В огромной многонациональной стране по-другому и быть не может. Если нападает неприятель — враг или как сейчас — болезнь, защититься и выстоять мы можем только вместе.

Дорогие друзья, желаю нам взаимопонимания, согласия и единства. Жить с честью, отстаивать традиционные ценности, беречь семьи, защищать и поддерживать слабых. Этого достаточно, чтобы не потерять свои истоки и уверенно смотреть в будущее.

С праздником!