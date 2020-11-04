Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк поздравляет с Днем народного единства

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Югра объединяет представителей более 120 народов. Как говорят, легче пересчитать звезды, чем этносы. Такое многообразие — наша гордость и вечная точка роста.

Моя деятельность дарит мне возможность общаться с людьми разного возраста, национальностей и статуса. Найти подход к тем, чей жизненный фундамент разнится с твоим, помочь решить их проблемы — дорогого стоит.

Добрососедство делает нас в сто крат богаче во всех смыслах. Мы перенимаем лучшие качества друг у друга. Младшие — у старших, и наоборот. Учимся миролюбию и честности у хантов, хозяйственности и терпению у славян, радушию и преданности у восточных народов. Только узбеки могут научить готовить вкуснейший плов, а коренные народы Севера – наваристую уху и вяленую рыбу.

Пользуясь случаем, благодарю национально-культурные общественные организации за поддержку своих народов и укрепление связей с другими этносами.

Мы нужны друг другу и в быту, и в знаковых моментах. Ведь объединившись, можем горы свернуть. Примеров из отечественной истории не счесть.

Желаю каждому из нас сохранять свою уникальность, гордиться происхождением. Бережно и с уважением относиться к окружающим людям. Помнить, что все мы — россияне. И в нашем единстве — могучая сила!