Директор Городских тепловых сетей Василий Юркин поздравляет с Днем народного единства

Уважаемые сургутяне, коллеги, друзья!

От имени коллектива СГМУП «ГТС» и от себя лично поздравляю Вас с Днём народного единства!

Вот уже более пятнадцати лет этот праздник является неотъемлемой частью нашей истории, символом сохранения единения народа вокруг общих целей и напоминанием о подвиге наших предков, которые отстояли Российское государство. Славные и героические свершения предков будут служить для нас примером сплоченности, солидарности и патриотизма.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья и мира. Пусть в доме царят любовь, благополучие и согласие, а начинания, направленные на благо нашей Родины, венчаются успехом!