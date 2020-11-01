Подборка хэллоуинских образов депутатов, чиновников и других известных личностей Сургута и Югры

В минувшую субботу праздновали Хэллоуин – праздник, на который принято одеваться в костюмы различных монстров. Но технологии уже дошли до такого уровня, что для тематической фотографии уже не обязательно искать ведьминскую шляпу или бутафорские клыки вампира. Редакция СИА-ПРЕСС присоединяется к флешмобу – в этом материале вы увидите, как выглядели бы чиновники, депутаты и другие знаменитые личности Сургута и Югры на Хэллоуин.

Вот так, например, выглядели бы современные звезды эстрады, политики Сургута и, конечно, редакция СИА-ПРЕСС.

Полина Гагарина

Ольга Бузова

Сергей Лазарев

Филипп Киркоров

Александр Сидоров, экс-мэр Сургута

Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора Югры

Дмитрий Попов, экс-мэр Сургута

Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута

Евгений Дьячков, генеральный директор АО «Аэропорт Сургут»

Андрей Мартиросов, генеральный директор ПАО «Авиакомпания ЮТэйр»

Михаил Сердюк, депутат думы Югры

Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город»

Юрий Нуреев, главный редактор портала siapress.ru

Константин Шперлинг, шеф-редактор портала siapress.ru

Светлана Могилдан, главный редактор газеты «Новый Город»

Дмитрий Щеглов, обозреватель портала siapress.ru

Юлия Плескачева, корреспондент

Анна Богдевич, корреспондент

Алена Кожевова, корреспондент





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