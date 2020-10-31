Топ-5 самых крупных сумм, которые жители Югры отдали мошенникам в этом году. И схемы этих «разводов»

Ежедневно жители Югры становятся жертвами мошенников, отдавая им порой милионные суммы. Очень часто, признают стражи правопорядка, звонят доверчивым людям обитатели российских колоний.

Мы отобрали для вас топ-5 самых крупных сумм, которые югорчане подарили аферистам в 2020 году. И расскажем схемы этих «разводов».

2,38 млн рублей

В октябре этого года жительница Лангепаса перевела мошенникам 2,38 млн рублей.

54-летняя югорчанка несколько дней ездила в разные банки в Нижневартовске, снимая деньги и переводя их на счета, продиктованные "сотрудниками" служб безопасности. Только вот из 2,38 млн рублей ее собственными были 380 тысяч. Остальные два миллиона женщине тремя кредитами оформили аферисты.

4,4 млн рублей

В Сургуте 70-летняя жительница города потеряла 4,4 млн рублей.

Ей в течение всего октября звонили "сотрудники" службы безопасности Сбербанка и рассказывали, что по картам проходят подозрительные транзакции. Чтобы спасти свои сбережения, пенсионерка снимала их и переводила через банкоматы на специальные счета. Помимо этого сургутянка сообщила мошенникам все данные своей карты.

5,3 млн рублей

В течение десяти дней октября свои деньги отправляла мошенникам 54-летняя вартовчанка.

Когда ей в первый раз позвонили "сотрудники" Сбербанка, она раскусила обманщиков и положила трубку. Однако через время женщине позвонил якобы со стационарного телефона дежурной части окружной полиции некий майор полиции Вячеслав Волков и рекомендовал следовать советам "банкиров".

Когда с вартовчанкой вновь связались мошенники, преставившиеся специалистами службы безопасности банка, она выполнила все их указания. Помимо этого югорчанка оформила на свое имя два займа и тоже "защитила" их, переведя на спецсчета.

5,44 млн рублей

В конце сентября 56-летнему жителю Нижневартовска позвонили "банковские работники". Они рассказали мужчине, что на счета клиентов в настоящее время производят атаки мошенники, поэтому ему стоит заблаговременно защитить свои накопления.

Вартовчанин установил специальную программу «quicksupport», оформил защитные счета и перевел туда деньги — 5 447 000 рублей.

8,9 млн рублей

В погоне за прибылью житель Ханты-Мансийска лишился 125 тысяч долларов (на момент совершения мошенничества — это почти девять миллионов рублей).

В мае 48-летний мужчина решил заработать на торгах, связался в вайбере с неким трейдером Кириллом. Тот предложил югорчанину увеличить свой капитал на онлайн-платформе "TimeLogic-Live".

Житель Югры зарегистрировался и пополнил счет. Скачал на компьютер программу "Ани Дэск" и начал играть на бирже.

Кирилл всячески поддерживал нового игрока и некоторое время даже переводил ему деньги на брокерский счет. В начале июля вартовчанин увидел, что заработал 340 тысяч американский долларов и решил их вывести. Он сообщил трейдеру данные четырех своих банковских карт, и тогда-то мошенник обчистил их.