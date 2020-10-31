Топ-5 самых крупных сумм, которые жители Югры отдали мошенникам в этом году. И схемы этих «разводов»

Ежедневно жители Югры становятся жертвами мошенников, отдавая им порой милионные суммы. Очень часто, признают стражи правопорядка, звонят доверчивым людям обитатели российских колоний.
Мы отобрали для вас топ-5 самых крупных сумм, которые югорчане подарили аферистам в 2020 году. И расскажем схемы этих «разводов».
2,38 млн рублей
В октябре этого года жительница Лангепаса перевела мошенникам 2,38 млн рублей.
54-летняя югорчанка несколько дней ездила в разные банки в Нижневартовске, снимая деньги и переводя их на счета, продиктованные "сотрудниками" служб безопасности. Только вот из 2,38 млн рублей ее собственными были 380 тысяч. Остальные два миллиона женщине тремя кредитами оформили аферисты.
4,4 млн рублей
В Сургуте 70-летняя жительница города потеряла 4,4 млн рублей.
Ей в течение всего октября звонили "сотрудники" службы безопасности Сбербанка и рассказывали, что по картам проходят подозрительные транзакции. Чтобы спасти свои сбережения, пенсионерка снимала их и переводила через банкоматы на специальные счета. Помимо этого сургутянка сообщила мошенникам все данные своей карты.
5,3 млн рублей
В течение десяти дней октября свои деньги отправляла мошенникам 54-летняя вартовчанка.
Когда ей в первый раз позвонили "сотрудники" Сбербанка, она раскусила обманщиков и положила трубку. Однако через время женщине позвонил якобы со стационарного телефона дежурной части окружной полиции некий майор полиции Вячеслав Волков и рекомендовал следовать советам "банкиров".
Когда с вартовчанкой вновь связались мошенники, преставившиеся специалистами службы безопасности банка, она выполнила все их указания. Помимо этого югорчанка оформила на свое имя два займа и тоже "защитила" их, переведя на спецсчета.
5,44 млн рублей
В конце сентября 56-летнему жителю Нижневартовска позвонили "банковские работники". Они рассказали мужчине, что на счета клиентов в настоящее время производят атаки мошенники, поэтому ему стоит заблаговременно защитить свои накопления.
Вартовчанин установил специальную программу «quicksupport», оформил защитные счета и перевел туда деньги — 5 447 000 рублей.
8,9 млн рублей
В погоне за прибылью житель Ханты-Мансийска лишился 125 тысяч долларов (на момент совершения мошенничества — это почти девять миллионов рублей).
В мае 48-летний мужчина решил заработать на торгах, связался в вайбере с неким трейдером Кириллом. Тот предложил югорчанину увеличить свой капитал на онлайн-платформе "TimeLogic-Live".
Житель Югры зарегистрировался и пополнил счет. Скачал на компьютер программу "Ани Дэск" и начал играть на бирже.
Кирилл всячески поддерживал нового игрока и некоторое время даже переводил ему деньги на брокерский счет. В начале июля вартовчанин увидел, что заработал 340 тысяч американский долларов и решил их вывести. Он сообщил трейдеру данные четырех своих банковских карт, и тогда-то мошенник обчистил их.