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«Одна из самых главных вещей в нашей жизни — это здоровье и воспоминания. Нужно их создавать как можно больше»

Сургутянин запустил проект по написанию книги в реальном времени, на сюжет которой могут повлиять читатели

«Одна из самых главных вещей в нашей жизни — это здоровье и воспоминания. Нужно их создавать как можно больше»

Житель Сургута Александр Побережный начал писать книгу «Человек, который придумал себе жизнь» в режиме реального времени в Instagram.

История рассказывает о 25-летнем парне, столкнувшемся с малоизвестной науке, неизученной болезнью, которая разрушает его мозг. Ученые разработали лечение, но у него есть побочные эффекты — чтобы вылечиться придется стереть почти все воспоминания, которые он получил до 20 лет. Чтобы они окончательно не исчезли после экспериментального лечения парень решает написать книгу о своей жизни и сохранить ее обрывки в компьютере.

Главная особенность проекта — истории одна за другой появляются прямо на глазах читателей, которые могут менять сюжетную линию и решать, что будет дальше.

Корреспондент siapress.ru связался с автором и задал ему несколько вопросов:

— Как пришла идея написать такую книгу?

— Начало книги я написал около года назад, даже не помню под каким мотивом. Идея просто пришла в голову, и я зафиксировал ее у себя в заметках. В какой-то момент, около 3-х недель назад, я удалил все свои фотографии с личного профиля и решил, что на этом месте будет что-то совсем иное, какой-то крутой, классный контент. И тут я вспомнил, что у меня был написан этот текст — «начало книги», я его немного отредактировал, придумал название, нарисовал обложку и запостил. На утро люди уже ждали продолжение. И тогда я понял, что это точно то, что нужно.

— Получается, что у проекта нет заготовленного сценария?

— Есть понимание как все закончится, есть некоторые интересные сюжетные линии, которые гарантированно будут представлены, но в целом эта «книга» действительно пишется в реальном времени. По одному-два поста в день.

Сейчас ты уже несешь ответственность перед читателями, которые ждут следующие главы. Насколько высока мотивация закончить свой проект?

— Я чувствую ответственность не столько за то, выйдут ли следующие главы или нет, сколько в целом за каждый пост в частности. За каждое переживание, созданное постом, за каждую мысль, которая передается текстом. В книге я хочу отразить некий жизненный опыт: дать пользу читателю, дать понять, что он не один и что одна из самых главных вещей в нашей жизни — это здоровье и воспоминания. И нужно их создавать как можно больше, проживать жизнь так, будто про это в будущем напишут книгу.

— Книга будет издана в печатном виде?

Я уже зарегистрировался на ЛитРесе и «черновик» проходит модерацию. Думаю, если все пойдет хорошо, я буду мотивирован выпустить печатную версию.

— Планируешь ли ты как-то монетизировать свой продукт?

— Вот честно, мне настолько интересно писать и следить за реакцией аудитории, за лайками, подписками, отпискам, комментариями в данный момент, что об этом я мало задумываюсь. Но я думаю, если этот труд будет оценен аудиторией, то монетизация сама меня найдет. Если нет, то значит, так и должно быть, и монетизация меня ждет где-то в другом месте.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 185, комментариев: 0
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