За четырехэтажный коттедж в центре Сургута владелец просит почти полсотни миллионов рублей

В Сургуте самым дорогим из продающихся домов* стал четырехэтажный коттедж на улице Сергея Безверхова. Сам владелец почему-то называет его таунхаусом, и просит за свою недвижимость 48 миллионов рублей.

Кирпичный дом площадью 400 квадратных метров стоит на участке в десять соток в элитном микрорайоне за ТЦ «Ярославна». На территории есть летняя веранда с мебелью, зона барбекю. «Придомовая территория 10 соток озеленена ландшафтным дизайном, великовозрастными высокими деревьями с развесистыми кронами, которые укутывают дворовую часть дома от посторонних глаз, создавая атмосферу оазиса в центре мегаполиса. Дорожки выложены декоративным камнем», — расписывает продавец.

На первом этаже здания разместился гараж, зимний сад, гостиная, кухня и столовая. Хозяин не поскупился на дизайнерский ремонт в классическом современном стиле. По крайней мере, так указывает продавец. Однако, судя по фото, стиль тут хоть и классический, но не очень современный — с тяжеловесной мебелью, бархатом и декором в массивных рамах. Про такой обычно говорят «дорого-богато».

«Использованы натуральные материалы: декоративная ковка, мозаика, балюстрады, отделка из мраморного камня, паркет из ценных пород деревьев, двери выполнены из натурального мореного дуба», — сообщается в объявлении о продаже.

Второй этаж таунхауса отдан под рабочий кабинет, веранду с балконом, спальню, ванную комнату, прачечную, гладильную, гардеробную и гостевую спальню. Везде все то же дерево, кожа и золотое напыление.

На мансарде разместилась детская игровая комната и кладовые помещения. Продавец пишет, что мансардный этаж имеет «люковое остекление «Верец» (Финляндия), крыша утеплена по бесшовной технологии».





В цокольном этаже поместился большой бассейн, тренажерный зал, русская баня, душевая, санузел и котельная. При этом в дом проведено городское водоснабжение и центральная канализация.





* Данные с портала «Авито». Информация актуальна на 16 октября. Не реклама.