Топ-5 самых дорогих животных и птиц в Сургуте

В Сургуте на сайтах объявлений можно найти тысячи предложений по продаже различных животных и домашних питомцев. Собаки, кошки, попугаи, ежики, ящерицы, лебеди, коровы и другие предложения от 0 рублей и дороже. На момент публикации самое дорогое животное, которому ищут новых хозяев в нашем городе, стоит 150 тысяч рублей.
Сделали для вас подборку топ-5 таких самых дорогих питомцев.
Попугай
Замыкает наш рейтинг попугай за 75 тысяч рублей. Судя по фото, это попугай Жако.
«Самец дичка. Брали для самки, но он не подошел, не сошлись, — пишет продавец. — Здоров, берет с рук корм».
Дорогую птичку новым хозяевам могут доставить в любые города России.
Кстати, Жако считаются самыми талантливыми попугаями, способными к звукоподражанию. В среднем птица может запомнить более 1500 слов.
Акита-ину
За ту же стоимость — 75 тысяч рублей, в Сургуте можно купить щенка породы акита-ину.
Белого трехмесячного щенка, у которого есть документы и прививки, готовы отправить в любую точку мира.
Для сведения, такой же породы только рыжим был легендарный Хатико.
Википедия сообщает, что акита-ину является крупнейшей японской собакой из шпицеобразных. Долгое время использовалась для охоты на крупных зверей, таких как кабан, олень и медведь
Пони
Пони по кличке Весна в Сургуте продается за 80 000 рублей. По данным продавца, кобыле пять лет. Больше информации о животном нет.
Новым хозяевам в подарок достанется седло и уздечка.
А вы знали, что в России пони считаются лошади, имеющие высоту в холке 100-110 см и ниже, а в Германии, например, к ним причисляют лошадей ниже 120 см, а в Англии и того больше — до 147,3 см.
Шпиц
Столько же, сколько и Весна, стоит миниатюрный кобель померанского шпица.
За 80 тысяч рублей продавец готов отдать новым хозяевам двухгодовалого пса «очень хороших кровей», который приучен к улице. При этом хвостатый не подходит для выставок, видимо поэтому и «возможен торг».
Кстати, шпицев категорически нельзя стричь, так как при постоянных стрижках нарушается структура шерсти и постепенно исчезает остевой волос. Поэтому владельцу придется вооружиться расческой.
Американский Булли
Самым дорогим животным в Сургуте, выставленным на продажу, стал полуторамесячный щенок американского булли.
За 150 000 рублей вам готовы продать «эксклюзивного принца!»
«Лучший в помете, предположительно, будет типа «стандарт», — пишет продавец.
Для справки: несмотря на грозный вид, булли изначально создавался как собака-компаньон для семьи, в том числе и с детьми. По данным Википедии, он выведен на основе амстаффов и американских питбультерьеров, также к породе были прилиты крови бульдогов.
Вот таким вырастет этот милый щенок:
***Подборка подготовлена на основе информации с сайта Авито и Юла. Не реклама. Информация актуальна на 10 октября.