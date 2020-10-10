Топ-5 самых дорогих животных и птиц в Сургуте

В Сургуте на сайтах объявлений можно найти тысячи предложений по продаже различных животных и домашних питомцев. Собаки, кошки, попугаи, ежики, ящерицы, лебеди, коровы и другие предложения от 0 рублей и дороже. На момент публикации самое дорогое животное, которому ищут новых хозяев в нашем городе, стоит 150 тысяч рублей.

Сделали для вас подборку топ-5 таких самых дорогих питомцев.

Попугай





Замыкает наш рейтинг попугай за 75 тысяч рублей. Судя по фото, это попугай Жако.

«Самец дичка. Брали для самки, но он не подошел, не сошлись, — пишет продавец. — Здоров, берет с рук корм».

Дорогую птичку новым хозяевам могут доставить в любые города России.

Кстати, Жако считаются самыми талантливыми попугаями, способными к звукоподражанию. В среднем птица может запомнить более 1500 слов.

Акита-ину

За ту же стоимость — 75 тысяч рублей, в Сургуте можно купить щенка породы акита-ину.

Белого трехмесячного щенка, у которого есть документы и прививки, готовы отправить в любую точку мира.

Для сведения, такой же породы только рыжим был легендарный Хатико.

Википедия сообщает, что акита-ину является крупнейшей японской собакой из шпицеобразных. Долгое время использовалась для охоты на крупных зверей, таких как кабан, олень и медведь

Пони

Пони по кличке Весна в Сургуте продается за 80 000 рублей. По данным продавца, кобыле пять лет. Больше информации о животном нет.

Новым хозяевам в подарок достанется седло и уздечка.

А вы знали, что в России пони считаются лошади, имеющие высоту в холке 100-110 см и ниже, а в Германии, например, к ним причисляют лошадей ниже 120 см, а в Англии и того больше — до 147,3 см.

Шпиц

Столько же, сколько и Весна, стоит миниатюрный кобель померанского шпица.

За 80 тысяч рублей продавец готов отдать новым хозяевам двухгодовалого пса «очень хороших кровей», который приучен к улице. При этом хвостатый не подходит для выставок, видимо поэтому и «возможен торг».

Кстати, шпицев категорически нельзя стричь, так как при постоянных стрижках нарушается структура шерсти и постепенно исчезает остевой волос. Поэтому владельцу придется вооружиться расческой.

Американский Булли

Самым дорогим животным в Сургуте, выставленным на продажу, стал полуторамесячный щенок американского булли.

За 150 000 рублей вам готовы продать «эксклюзивного принца!»

«Лучший в помете, предположительно, будет типа «стандарт», — пишет продавец.

Для справки: несмотря на грозный вид, булли изначально создавался как собака-компаньон для семьи, в том числе и с детьми. По данным Википедии, он выведен на основе амстаффов и американских питбультерьеров, также к породе были прилиты крови бульдогов.

Вот таким вырастет этот милый щенок:

***Подборка подготовлена на основе информации с сайта Авито и Юла. Не реклама. Информация актуальна на 10 октября.