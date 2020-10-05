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​Пятерка по литературе. Сильный духом топ книг от председателя думы Сургутского района Анатолия Сименяка

Председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк рекомендует книги, обязательные к прочтению

​Пятерка по литературе. Сильный духом топ книг от председателя думы Сургутского района Анатолия Сименяка

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали.

Сегодня о своих любимых книгах рассказывает председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

Антон Макаренко «Педагогическая поэма»

Книга произвела огромное впечатление! Путь Антона Семеновича – это история педагога - новатора на 100% преданного своему делу. Советы Макаренко о воспитании актуальны до сих пор. Ему удалось так устроить жизнь колонии, что беспризорники и малолетние преступники не просто перевоспитывались, а становились выдающимися людьми. Книга полностью погружает в педагогическую среду Макаренко и наглядно показывает, что с детьми нельзя «по шаблону», к каждому должен быть уникальный подход. И каждый достоин того, чтобы ему дали шанс.

Михаил Шолохов «Тихий Дон»

Бессмертный, великий роман-эпопея о донском казачестве в годы Первой мировой и Гражданской войны. Равнодушным остаться сложно. К замысловатому шолоховскому слогу привыкаешь и под конец чтения сам начинаешь «гутарить» (говорить) на диалекте казаков. Созданные Шолоховым яркие образы героев – Аксинья, Григорий, Наталья, Степан – погружают в трагические события того времени и дают много пищи для размышления.


Вадим Кожевников «Щит и меч»

Читал буквально взахлёб все 1000 страниц! Книга намного многограннее известного фильма. Повествует о приключениях советского разведчика Александра Белова во время Второй мировой войны, который внедряется в немецкий тыл и жертвует собой во имя победы над фашизмом. Очень сильное патриотическое произведение. Книга-памятник всем героям-разведчикам.


Дмитрий Медведев «Сильные духом»

Поражаюсь, какой силой духа обладали партизаны в годы Великой Отечественной войны, чтобы бок о бок работать с фашистами, вести агитацию и бои, устраивали диверсии, добывать разведданные, рискуя быть разоблаченными фашистами или бандеровцами.

Автор книги был командиром партизанских отрядов, потому в документальной достоверности изложенного не сомневаешься. Четко, лаконично, правдиво о наших Героях.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 238, комментариев: 0
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