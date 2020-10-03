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​Подборка групп и сообществ Сургута во «ВКонтакте», которые вам точно когда-нибудь пригодятся // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сургутские паблики, которые могут быть полезны жителям города

​Подборка групп и сообществ Сургута во «ВКонтакте», которые вам точно когда-нибудь пригодятся // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

В соцсетях можно найти бесчисленное количество сургутских пабликов и сообществ на различную тематику. Половина из них давно заброшены, несмотря на интересные задумки, в других чаще полезных постов публикуется реклама, третьи воруют контент. Но есть немногие, которые «живы» и имеют некий фильтр, а поэтому могут пригодится жителям города. Рассказываем вам о первой части из них. И это не реклама.

Подработка и оказание услуг

В Сургуте есть два относительно активных паблика, куда выкладываются различные варианты подработок. Авторам поста лишь надо написать, что требуется сделать, и озвучить цену, а затем ждать откликов. Если же вы ищите, где подработать, то не лишним будет подписаться — объявления публикует администратор, поэтому они отображаются в новостной ленте подписчиков.

Афиша для детей


В группе «Афиша детям | Сургут» жители города могут увидеть анонсы различных мероприятий для юных сургутян. Там же встречаются посты с объявлениями о наборе в спортивные секции и творческие коллективы, полезные советы родителям, новости и многое другое.

Помощь на дороге


Сообщество «Взаимопомощь на дорогах БОРТ 86 Сургут», наверняка, известно многим. А если нет, то рассказываем: в группе можно написать пост с просьбой помочь в той или иной ситуации. Например, если сел аккумулятор и нужно «прикурить». Или отбуксировать авто, привезти бензин и так далее. Безвозмездно водителей выручают обычные сургутяне, состоящие в группе. Там же ищут попутчиков, запчасти или просят советов на автотематику.

Для любителей рыбалки


«Где клюет?» — этим вопросом всегда задаются все люди, решившие съездить на рыбалку в Сургуте. Получить ответ на него и многие другие околорыбацкие запросы можно в двух местных группах: «Рыбалка в Сургуте [Fishing XMAO]» и «Рыбалка в Сургуте». Там же можно похвастаться своим уловом, полюбоваться чужим, узнать рецепты ухи и копчения, и даже спросить, не находили ли потерянный на ловле сапог

Про врачей


В паблике о «О врачах города Сургута» можно поинтересоваться, где найти определенного врача, попросить совета в выборе специалиста, узнать, как и где пройти какую-либо медицинскую процедуру и так далее. Также можно поделиться своим опытом (плохим или хорошим) после посещения медучреждения или доктора.


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Сегодня в 18:31, просмотров: 135, комментариев: 0
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