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​Впервые слышу. Игорь Григорьев «Музыкальный аттракцион» (2020)

Игорь Григорьев наконец выпустил фонограмму поп-концерта «Аттракцион» трехлетней давности

​Впервые слышу. Игорь Григорьев «Музыкальный аттракцион» (2020)
Фото: facebook.com/i.grigorev

«Аттракцион» притягивает, такова его семантика, и Игорю Григорьеву, известному своим вниманием к слову, это, конечно, прекрасно известно. Достаточно вспомнить, что предыдущие свои проекты артист называл не менее емко и всеобъемлюще. Так, на «Корнукопии» он с радостью неофита, которому внезапно открылись глубины музыкального творчества, сыпал песнями, стихами, стилями, жанрами, нимало не беспокоясь об их совместимости. На «Софоморе» же планировал предстать умудренным «второкурсником» — по-прежнему учеником, но уже выбравшим свою стезю и с увлечением следующим ею. Впрочем, эту работу он так до сих пор и не выпустил, ограничившись беспросветной короткометражкой «Темный угол», в которой, вот уж верно, свет не оставляет след, и обратился к светлым сторонам творчества.

Правда, при этом оказалось, что в данном случае многое в изобретении уже не нуждается: поэтому «Музыкальный аттракцион», концерт, вышедший на «Дожде» в новогодние каникулы-2018 (а альбом стал доступен только сегодня, спустя почти три года), наполовину состоит из каверов на произведения советских композиторов, в первую очередь, Юрия Чернавского.

Все разговоры о том, что маэстро писал совершенно несоветскую музыку, обычно разбиваются об одно-единственное обстоятельство: поп-музыка все-таки слишком сиюминутна. Потому сторонним наблюдателям выискивать доказательства гениальности композитора, слушая, скажем, пластинку «Алла Пугачева поет песни Юрия Чернавского» довольно сложно: аранжировки, манера пения — все принадлежит давно ушедшей эпохе и мало кого, наверное, может заинтересовать.

Тем интереснее опыт Григорьева, который вырвал эти песни из одного контекста — восьмидесятнического — и вставил их в более актуальный сегодня и более подходящий им семидесятнический, дав им диско-фанковые аранжировки. Наиболее показательны здесь, пожалуй, самые, на первый взгляд, пустячные произведения Чернавского: «Белая панама» оказалась к лицу Стиви Уандеру, чью Superstition «Аттракцион» с большим удовольствием цитирует на длинном, но не затянутом вступлении; «Малиновый сироп» же обогатился партией духовых инструментов и вокалом Кейт Балыкбаевой, на фоне которых можно снять даже вопросы к тексту, обескураживающему своей экстравагантностью.

Впрочем, в программе — не только трибьют Чернавскому: авторские вещи Григорьева в данном контексте практически не уступают золотой классике. В первую очередь надо отметить психоделического «Пингвина», начинающегося с отстраненно-равнодушного речитатива, который вскоре сменяется неожиданным трогательным выступлением шансонной дивы Любови Успенской (будем считать это камео лучшим ее выступлением в карьере) и соло на трубе. Обратим также внимание на сентиментальную «Луизу»: это, конечно, не готовый стопудовый хит, но очень добротная советская (в лучшем смысле этого слова) песня.

В перелицовке песен «Ласковый романс» и «Цыганская» с первого альбома Григорьева, на мой взгляд, больше ума, чем сердца, однако нельзя назвать это серьезным минусом — особенно учитывая то, что во всем остальном материале программы соотношение между двумя главнейшими органами ровно противоположно. Именно эта нацеленность на сердце в сочетании с небанальными аранжировками, текстами, песнями делает «Музыкальный аттракцион» столь притягательным — проверьте сами: концерт можно посмотреть прямо здесь, аудиоверсия же доступна на всех стриминговых сервисах.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 92, комментариев: 0
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