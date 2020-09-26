​Самая маленькая квартира в России — 6,6 квадратных метра. А каких крох можно купить в Сургуте?

Самая маленькая квартира России площадью 6,6 квадратных метра продается в Красногорске. За нее продавцы просят 1,15 млн рублей. В малютке есть душ, плита, санузел, холодильник и спальное место.

В Сургуте тоже можно найти мини-квартирки. СИА-ПРЕСС сделал для вас актуальный обзор такого жилья. Чтобы войти в подборку в малютках обязательно должен быть собственный санузел, кухня или выделенная под это зона.

Подготовлено на основе данных с порталов Авито и Циан. Предложения и цены актуальны на 23 сентября.

14 м². 1,55 млн рублей

В доме на улице Бажова, 29, в Сургуте можно купить квартиру-малютку за 1,55 млн рублей. Ее площадь всего 14 кв. м. Расположена она на первом этаже восьмиэтажки.

«Состояние — заезжай и живи. При продаже остается вся мебель, которая на фото», — пишет продавец.

Судя по фото, квартира в хорошем состоянии — не «убитая».

16,3 м². 2 млн рублей

Еще одна маленькая однушка продается неподалеку на Бажова, 31. За два миллиона рублей хозяин предлагает приобрести 16,3 кв. м, на которых есть совмещенный санузел и кухонная зона при входе.

Третий этаж из восьми. Продавец пишет, что ремонт свежий. Однако мебель в крошке далеко не новая. «Уютная, светлая, теплая квартира со свежим ремонтом, установлена новая входная дверь, окно ПВХ. Есть холодильник, стиральная машина автомат», — сообщается в объявлении.

18 м². 1,8 млн рублей

Однокомнатная квартира в бывшем общежитии на улице Пушкина, 8/2, тоже вошла в нашу подборку. Площадь тут чуть больше предыдущих, а стоимость при этом ниже — 1,8 млн рублей с торгом. Да еще и балкончик есть!

Располагается на третьем этаже из пяти. Состояние жилья среднее, что продавец и не отрицает: «Квартира в жилом состоянии. В комнате выделена кухонная зона. Отдельный санузел. Окно с маленькими мини балкончиком — можно постоять и подышать свежим воздухом, хранить зимой продукты».

Новому собственнику готовы оставить мебель.

18 м². 1,75 млн

Еще одна аналогичная по площади мини-квартирка продается в соседнем доме на улице Пушкина, 8/3. Правда она дешевле на 50 тысяч рублей. Может быть, потому что в ней нет балкона и первый этаж?

«Квартира теплая, светлая, в очень хорошем состоянии, пластиковые окна, хорошие межкомнатные двери, санузел совмещен», — пишет продавец.

Вид из окна на зеленую зону, что, однозначно, можно отнести к плюсам.

16,5 м². 1,5 млн рублей

И опять улица Пушкина. На сей раз дом № 16. В нем на первом этаже из пяти продается крошка площадью 16,5 кв. м. Цена вопроса — 1,5 млн рублей.

«Уютная кухонная зона, раздельный санузел, крепкая металлическая дверь, пластиковое окно. Мебель частично остается», — сообщается в объявлении.

Судя по фото, продавец не лукавит.

В Сургуте есть меньше

Отметим, вышеуказанные квадраты — это не самые маленькие квартиры, которые есть в Сургуте. Это малютки, выставленные на продажу в настоящий момент. Однако в ранее опубликованных СИА-ПРЕСС подборках мы находили крошек еще компактнее. Так, например, в обзоре за май этого года было пару вариантов жилья площадью 12 квадратов.