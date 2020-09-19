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​Опята колонизировали дерево // ФОТОФАКТ

В грибной год опятам в лесах под Сургутом не хватает места

​Опята колонизировали дерево // ФОТОФАКТ

Нынешний год — грибной: в лесах вовсю идет тихая охота, и временами грибники обнаруживают удивительные вещи. Так, например, в лесу под Сургутом на Пиме опятам буквально не хватает земли — и они колонизировали дерево.

Колонию грибов обнаружил сургутянин Владимир Самборский.

Кстати, для грибников продолжается горячая пора: завтра в Сургуте и окрестностях ожидается до плюс 16 градусов — самое время для похода в лес.

Если обнаружите какие-нибудь интересности, снимайте их и присылайте нам на post@siapress.ru!


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Сегодня в 19:08, просмотров: 165, комментариев: 0
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