В грибной год опятам в лесах под Сургутом не хватает места

Нынешний год — грибной: в лесах вовсю идет тихая охота, и временами грибники обнаруживают удивительные вещи. Так, например, в лесу под Сургутом на Пиме опятам буквально не хватает земли — и они колонизировали дерево.

Колонию грибов обнаружил сургутянин Владимир Самборский.

Кстати, для грибников продолжается горячая пора: завтра в Сургуте и окрестностях ожидается до плюс 16 градусов — самое время для похода в лес.

Если обнаружите какие-нибудь интересности, снимайте их и присылайте нам на post@siapress.ru!