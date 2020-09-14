В прокат вышел фильм Кристофера Нолана «Довод»

Шедевр, но… своеобразный: в прокат вышел «Довод» Кристофера Нолана — кинематограф дал залп тяжелой артиллерии по только что открывшимся кинотеатрам. Выдержат ли зрители? Разберемся.

Итак, «странный», «сложный», «интересный», «местами непонятный», «держит в напряжении вплоть до самых титров» — набор эпитетов для любого фильма, связанного с игрой времени. В «Доводе», конечно, помимо этого сильные герои, хорошие диалоги и множество присущих Нолану мельчайших моментов, каждый из которых помогает тянуть сюжет.

Здесь к месту все, включая Роберта Паттинсона, кажется, начавшего избавляться от амплуа того самого вампира из «Сумерек», а также Джона Дэвида Вашингтона — сына Дензела Вашингтона. Вроде новичок, но список наград уже впечатляет, вот и здесь с актерской задачей справился прекрасно.

Как обычно, Нолан демонстрирует равнодушие к спецэффектам — хромакей он не жалует, поэтому максимально использует съемочные локации (в итоге съемочная группа работала аж в семи странах — Дании, Эстонии, Индии, Италии, Норвегии, Великобритании и США), и если по сюжету требуется взорвать «Боинг», то самолет приобретут и реально взорвут, и самое интересное, что это окажется дешевле, чем использовать спецэффекты. Так или иначе, на создание фильма ушло 205 миллионов долларов; шесть лет — только на создание сценария.

Цифры, факты — впечатляющи. Но стоит ли после долгого карантина бежать в кинотеатры? В соцсетях уже возмущаются, что картина слишком сложная и закрученная — но для киноманов зрелище обязательное, да и тем, кто смотрел предыдущие фильмы Нолана, тоже будет интересно: «Довод» — это Нолан, конечно, но очень отличный от всех предыдущих работ. Удовольствие гарантированно.