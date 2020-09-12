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Топ-15 профессий, наиболее востребованных в Югре в период пандемии // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем, каких рабочих и специалистов искали работодатели Югры с января по июль этого года, и сколько они готовы им платить

Топ-15 профессий, наиболее востребованных в Югре в период пандемии // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
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В Югре, по последним данным окружного департамента труда, на 9 сентября этого года безработными числятся 29 600 человек. А количество вакансий, которое было заявлено в центры занятости — 15 639 штук. Выходит, что на одно место приходится 1,9 соискателей.

Выбрали для вас 15 самых востребованных специалистов или рабочих, которых искали через ЦЗН в пандемию, и уровни их зарплат. А для сравнения привели свежие (на 12 сентября) аналогичные вакансии на порталах Superjob, HeadHunter и Avito.

Служащие

Чаще всего в этой категории работодатели искали «Специалистов» (без уточнения, каких именно) — 584 вакансии. Платить им готовы минимум 39,6 тысяч рублей в месяц, максимум — 141,1 тысячу рублей.

На втором месте инженеры (375 вакансий). Конкретно какого направления опять не уточняется. Разброс зарплат большой — от 42,4 тысяч рублей и до 150 тысяч.

Бухгалтеров искали 282 раза. Минимальная зарплата, которую зарегистрировали в ЦЗН, 33,6 тысяч рублей. Максимальная — 70 тысяч ровно.

228 вакансий нашлось для делопроизводителей. Зарплаты у них разные — от 27,3 тысяч рублей и до 68,8 тысяч. На сайтах по поиску работы, кстати, в основном можно встретить уровень в 35 тысяч.

Ожидаемо, что в список наиболее часто встречающихся вакансий в период пандемии вошли медсестры. Их искали 210 раз. С минимальной зарплатой в 32,4 тысячи рублей и максимальной в 71 тысячу.

Рабочие профессии

В очевидных лидерах по спросу находятся водители автомобилей. Таких вакансий в ЦЗН было 3050 штук. При этом разница между минимальной и максимальной зарплатами зарегистрирована очень даже большая — 57,5 тысяч рублей с одной стороны и 171 тысяча с другой. А на сайтах в разделе «требуются водители» преобладают вакансии таксистов.

Охранники тоже вошли в список востребованных сотрудников. 1851 вакансия с зарплатами от 40,7 до 47,7 тысяч рублей. При этом на сайтах по поиску работы есть предложения с доходами гораздо выше.

Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования искали 574 раза. Платить им готовы от 46,5 тысяч рублей и до 120 тысяч.

Еще востребованы повара — 547 вакансий. Повар повару рознь, поэтому и разброс уровня зарплат немаленький — от 34,6 тысяч до 101,1 тысячи рублей в месяц.

Продавцы продовольственных товаров, ожидаемо, не могли не войти в рейтинг. Таких требовалось 463 человека. Готовы платить кандидатам от 31,5 тысяч рублей до 60 тысяч.

Неквалифицированный персонал

Среди неквалифицированного персонала самыми востребованными в период пандемии стали подсобные рабочие — 3167 вакансий в ЦЗН. Платят им минимум 21,6 тысяч рублей, максимум — 70 тысяч рублей.

Также стабильный спрос наблюдается на рабочих по благоустройству населенных пунктов. Таких требовалось 1871 человек. Платят немного: 16,9 тысяч рублей минимум, 35 тысяч рублей максимум. Кстати, на сайтах, где обычно выкладываются вакансии, именно таких мы не нашли. Возможно, там их называют по другому.

Популярны у работодателей и уборщики. Причем делятся они на тех, кто содержит в чистоте помещения, и тех, кто прибирается на уличных территориях. Мы объединили их в один пункт. Первых требовалось 1070 человек (зп от 24 до 42 тысяч рублей), а вторых — 615 (зп от 24,6 до 45 тысяч рублей).

Еще одна востребованная в Югре должность — дворник. В ЦЗН таких вакансий до конца июля было 455 штук. Платят немного — от 20,6 тысяч рублей и до 39,4 тысяч рублей.


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Сегодня в 18:38, просмотров: 158, комментариев: 0
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