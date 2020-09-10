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​Кошмарный сон врача ковид-бригады

Житель Югры в шоке от происходящего на южном берегу Крыма

​Кошмарный сон врача ковид-бригады
Фото: Виктор Егоров

Суточная заболеваемость коронавирусом в Югре вновь пошла в рост. 10 сентября окружное управление Роспотребнадзора отчиталось о 80 новых случаях COVID-19. Главный санврач региона Майя Соловьева констатирует: это следствие возвращения домой отпускников и снятия ограничений.

Между тем, на российских курортах о COVID-19 будто не слышали. Житель округа Виктор Егоров, отдыхающий сейчас на южном побережье Крыма, шокирован происходящим там.

«Ни о каких социальной дистанции и масочном режиме речи даже не идет. Меня единственный раз попросили надеть маску, когда я поднимался на фуникулере на гору Ай-Петри. В Гурзуфе и Ялте людей в масках единицы. Никто не соблюдает социальную дистанцию: все друг у друга на головах. На пляжах – как в советское время, расстояние между людьми сантиметров 15. Конечно, после ограничений, в которых мы жили столько месяцев, это шокирует. Мне кажется, если бы врачи ковид-бригады такое увидели, они бы умерли от ужаса», – рассказал он корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС и выслал в доказательство фотографии.

В Крыму, по данным на 10 сентября, зарегистрировано 2 943 случаев COVID-19, 1 967 человек выздоровели, 36 умерли. Суточный прирост составил – 55 случаев. Стоит отметить, что заболеваемость на полуострове пошла в рост с открытием курортного сезона.

«Местные говорят, что не почувствовали ковид. По их словам, большинство из тех, у кого выявили, - приезжие. Они ссылаются на климат, который помогает продлить жизнь людям с тяжелой формой туберкулеза. Не зря именно в Гурзуфе была дача Антона Чехова, который болел туберкулезом. И «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией», – добавил Виктор.

В Югре коронавирусом заразились 20 350 человек, болезнь унесла 176 жизней.

Специалисты напоминают, что осенью традиционно происходит подъем сезонных инфекций. Опасен не только ковид, но и грипп, ОРВИ и ОРЗ. Поэтому забывать о мерах профилактики не стоит даже на отдыхе.


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Сегодня в 14:22, просмотров: 191, комментариев: 0
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