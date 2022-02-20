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Каких подарков на День защитника Отечества стоит избегать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-5 худших подарков на 23 февраля

Каких подарков на День защитника Отечества стоит избегать? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pexels.com

Совсем скоро россияне будут праздновать День защитника Отечества. Возникает вопрос: а что подарить? Первым делом на ум всегда приходят не самые удачные варианты… В нашем обзоре мы выбрали пять самых неудачных подарков, от которых стоит отказаться.

Средства гигиены

Шампунь, гель для душа, дезодорант, пена для бритья… Казалось бы, полезные в быту предметы, но для подарка они не годятся, даже если вы решили приобрести набор в праздничной упаковке. К тому же есть риск не угодить с запахом или составом, у человека может появиться аллергия и подарок точно запомнится не так, как бы вам хотелось...

Одеколон

Подобрать подходящий аромат задача не из простых, поэтому если вы не знаете, какая марка и какой запах нравится виновнику торжества, то от этой идеи лучше отказаться.

Нижнее белье и носки

Такой подарок уж точно не вызовет улыбки. Даже если у мужчины осталась последняя пара носков, а трусы потеряли презентабельный вид, лучше оставить эту покупку на потом и не вручать во время праздника.

Дешевый алкоголь

Начнем с того, что такой презент может вызвать отравление. Это в худшем случае. Так или иначе, это покажет ваш дурной вкус. Кроме того, в некоторых случаях алкоголь в подарок может быть расценен неправильно.

Мелочевка

Статуэтки, брелоки, кружки, открытки с военной тематикой очень часто мелькают на прилавках магазинов перед торжеством. Возможно, человек этого не покажет, но поверьте, что такой подарок – это пустая трата денег, и скорее всего он будет пылиться где-нибудь в тумбочке или серванте.


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20 февраля в 18:01, просмотров: 1235, комментариев: 3
Комментарии:
Александр Наумов
20 февраля в 20:37
Уважаемая Кристина Савина .День защитника Отечества,какого отечества.этих барыг и дармоедов ,
одеколончики,носочки,пеленочки.вы еще посоветуйте булавки и мочалки.
23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского флота
С Днем Советской Армии! С Днем Красной Армии!
Была такая Армия, рожденная народом и для народа. Армия, служить в которой было почетно, а не служит — стыдно. Была такая Армия, испытавшая горечь тяжких поражений, но никем и никогда непобежденная!
Была такая Армия, которая обеспечивала мирный труд народа и сдерживала от «миротворческих акций» борцов за мировой «демократический порядок».
Была такая, ныне оболганная, любимая народом Армия!
Без такой армии России не быть.
Значит будет такая Армия!
К.В. Показеев
Сергей Б
20 февраля в 21:16
Озвучьте пожалуйста ТОП-5 лучших подарков на 23 февраля.
йося
20 февраля в 23:11
Прыжок с парашута!
Приходи кинем!
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