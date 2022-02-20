ТОП-5 худших подарков на 23 февраля

Совсем скоро россияне будут праздновать День защитника Отечества. Возникает вопрос: а что подарить? Первым делом на ум всегда приходят не самые удачные варианты… В нашем обзоре мы выбрали пять самых неудачных подарков, от которых стоит отказаться.

Средства гигиены

Шампунь, гель для душа, дезодорант, пена для бритья… Казалось бы, полезные в быту предметы, но для подарка они не годятся, даже если вы решили приобрести набор в праздничной упаковке. К тому же есть риск не угодить с запахом или составом, у человека может появиться аллергия и подарок точно запомнится не так, как бы вам хотелось...

Одеколон

Подобрать подходящий аромат задача не из простых, поэтому если вы не знаете, какая марка и какой запах нравится виновнику торжества, то от этой идеи лучше отказаться.

Нижнее белье и носки

Такой подарок уж точно не вызовет улыбки. Даже если у мужчины осталась последняя пара носков, а трусы потеряли презентабельный вид, лучше оставить эту покупку на потом и не вручать во время праздника.

Дешевый алкоголь

Начнем с того, что такой презент может вызвать отравление. Это в худшем случае. Так или иначе, это покажет ваш дурной вкус. Кроме того, в некоторых случаях алкоголь в подарок может быть расценен неправильно.

Мелочевка

Статуэтки, брелоки, кружки, открытки с военной тематикой очень часто мелькают на прилавках магазинов перед торжеством. Возможно, человек этого не покажет, но поверьте, что такой подарок – это пустая трата денег, и скорее всего он будет пылиться где-нибудь в тумбочке или серванте.