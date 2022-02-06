Топ-5 самых дешевых студий на рынке Сургута

Квартиры-студии давно завоевали сердца россиян. И дело вовсе не в открытой планировке. Цена – вот главный критерий выбора недвижимости сегодня. Однако студии дорожают. Достаточно сравнить цены на студии из нашего прошлогоднего обзора и сегодняшние.

Итак. Топ-5 самых доступных квартир-студий, выставленных собственниками на продажу в Сургуте в феврале 2022 года – в обзоре СИА-ПРЕСС.

1 место – 2,1 млн рублей за 15 «квадратов»

Самая дешевая студия в городе выставлена на продажу за 2,1 млн рублей. На 15 квадратных метрах расположено все необходимое: кухня, санузел, душевая кабина (в кухне), спальня и места для хранения. Расположена квартира в Центральном районе города – на проспекте Набережный.

2 место – 2,9 млн рублей за 29 «квадратов»

Светлая, уютная и, по сравнению с лидером рейтинга, просторная студия продается в поселке Дорожный. Удаленность от центра продавец компенсирует косметическим ремонтом. В цену входит также мебель и кухонный гарнитур с плитой. «Дом находится рядом с магазином Магнит, рядом школа, садик, остановка. Автобусы каждые 15 мин. едут в город. Проблем с парковкой никогда нет», - говорится в объявлении.

3 место – 3,2 млн за 28 «квадратов»

Продавец краток: продается студия без обременений на Тюменском тракте, 4. Сервис оценивает выставленную стоимость, как хорошую. Судя по фото, студию отделывали с любовью. Но самое важное – есть балкон. И ванна!

4 место – 3,25 млн за 32 «квадрата»

В Северном жилом районе Сургута на продажу выставлена квартира с небольшой, но отдельной кухней. «Во дворе детская площадка и подземный паркинг. В шаговой доступности находятся школа, детский сад, ТРЦ Аура. Есть грузовой и пассажирский лифт», - говорится в объявлении.

5 место – 3,35 млн за 28 «квадратов»

Шикарная студия на Университетской – собственник вложил в 28 «квадратов» максимум стиля. Потолки двух уровневые с точечным освещением и регулируемой подсветкой, пол с подогревом, на балконе кафель, балкон утеплен и обшит, кухня вынесена на теплый балкон. «Удобное расположение дома, рядом новые и элитные дома. Инфраструктура стремительно развивается», - говорится в объявлении.

*По материалам Avito.ru. Не реклама