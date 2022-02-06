16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0509   EUR  87,1163  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Накопи и купи // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых дешевых студий на рынке Сургута

​Накопи и купи // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Квартиры-студии давно завоевали сердца россиян. И дело вовсе не в открытой планировке. Цена – вот главный критерий выбора недвижимости сегодня. Однако студии дорожают. Достаточно сравнить цены на студии из нашего прошлогоднего обзора и сегодняшние.

Итак. Топ-5 самых доступных квартир-студий, выставленных собственниками на продажу в Сургуте в феврале 2022 года – в обзоре СИА-ПРЕСС.

1 место – 2,1 млн рублей за 15 «квадратов»

Самая дешевая студия в городе выставлена на продажу за 2,1 млн рублей. На 15 квадратных метрах расположено все необходимое: кухня, санузел, душевая кабина (в кухне), спальня и места для хранения. Расположена квартира в Центральном районе города – на проспекте Набережный.

2 место – 2,9 млн рублей за 29 «квадратов»

Светлая, уютная и, по сравнению с лидером рейтинга, просторная студия продается в поселке Дорожный. Удаленность от центра продавец компенсирует косметическим ремонтом. В цену входит также мебель и кухонный гарнитур с плитой. «Дом находится рядом с магазином Магнит, рядом школа, садик, остановка. Автобусы каждые 15 мин. едут в город. Проблем с парковкой никогда нет», - говорится в объявлении.

3 место – 3,2 млн за 28 «квадратов»

Продавец краток: продается студия без обременений на Тюменском тракте, 4. Сервис оценивает выставленную стоимость, как хорошую. Судя по фото, студию отделывали с любовью. Но самое важное – есть балкон. И ванна!

4 место – 3,25 млн за 32 «квадрата»

В Северном жилом районе Сургута на продажу выставлена квартира с небольшой, но отдельной кухней. «Во дворе детская площадка и подземный паркинг. В шаговой доступности находятся школа, детский сад, ТРЦ Аура. Есть грузовой и пассажирский лифт», - говорится в объявлении.

5 место – 3,35 млн за 28 «квадратов»

Шикарная студия на Университетской – собственник вложил в 28 «квадратов» максимум стиля. Потолки двух уровневые с точечным освещением и регулируемой подсветкой, пол с подогревом, на балконе кафель, балкон утеплен и обшит, кухня вынесена на теплый балкон. «Удобное расположение дома, рядом новые и элитные дома. Инфраструктура стремительно развивается», - говорится в объявлении.

*По материалам Avito.ru. Не реклама


нравится (0) не нравится (0)
06 февраля в 20:09, просмотров: 249, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске конфликт на дороге закончился стрельбой 1513
  2. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 1443
  3. ​Врачи скорой помощи Сургута приняли роды на дому 1435
  4. ​«Альтернатива»: житель Сургута держал в рабстве гражданку Нигерии 1226
  5. ​Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников офиса в Сургуте 1152
  6. ​Больше четырех тысяч за сутки: в Югре обновлен рекорд по приросту ковид-больных 948
  7. ​Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин 922
  8. ​В России изменились правила для контактировавших с зараженными ковидом. Главное 905
  9. ​Россияне взяли первое и второе место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине 756
  10. ​Как выбрать школу будущему первокласснику в Сургуте 640
  1. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 3385
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 3337
  3. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3309
  4. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 3059
  5. Главным коммунальщиком Сургута стал экс-директор Горводоканала 2855
  6. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 2795
  7. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 2792
  8. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 2693
  9. ​Умер Виктор Мережко 2679
  10. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 2408
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30615
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23673
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 10796
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 10599
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 10191
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 10185
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 10109
  8. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 9583
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 9452
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 8867

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика