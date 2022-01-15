Практические советы тем, кому падать смертельно опасно

Зима – самое травмоопасное время. В гололед у врачей традиционно становится больше работы. Дети и молодежь испытывают себя на прочность на горках и катках, а люди всех возрастов – на скользких дорожках. Зачастую пожилые люди из-за страха сломать себе кости отказываются от прогулок в гололед. Как же правильно ходить, чтобы не сломать себе шейку бедра или что-нибудь еще. И как правильно упасть, чтобы остаться целым. Разбираемся вместе со специалистами травматологи тюменской ОКБ №2.

Главное – не падать!

Начнем с главного – упасть правильно очень сложно без сноровки, поэтому лучше предотвратить падение.

И вот правила поведения в гололед от тюменских медиков:

- По возможности выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.

- Обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой.

- Передвигайтесь мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах.

- Не следует разговаривать по мобильному телефону на ходу, как и держать руки в карманах - лучше развести их чуть в стороны, это поможет удержать равновесие. В противном случае возрастает вероятность не только падения, но и тяжести травмы, перелома.

- Пожилым людям в гололед следует брать с собой трость с резиновым наконечником, чтобы предотвратить скольжение при опоре на нее.

- Ни в коем случае не следует перебегать проезжую часть, так как тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается.

Не стоит стесняться специальных защитных приспособлений и отнюдь не модельной походки, потому что непредвиденное падение может обернуться серьезной травмой.

Если упал – стань мячиком

- Если вы поскользнулись, попытайтесь мгновенно сгруппироваться: согнуть ноги в коленях, а руки – в локтях (так называемая поза эмбриона), что позволит защитить туловище от травм и в целом смягчить удар.

- По возможности избегайте самых опасных падений – на спину, копчик, бедро.

- При любых обстоятельствах падения, прежде всего, защищайте голову, прижимая ее к груди, а не вещи в руках.

- Если вы все-таки упали, то не спешите подниматься: приподнимите голову, пошевелите ногами, руками. Вставать можно только в том случае, если нет острой боли. Последствия игнорированных травм могут быть плачевными. «Принимая перелом за ушиб, можно заполучить перелом со смещением, вылечить который будет гораздо сложнее. Незамеченное вовремя сотрясение мозга в дальнейшем может проявиться головными болями, снижением зрения и слуха, резким ухудшением памяти и утомляемостью. По этой причине - не занимайтесь самолечением, обратитесь в травмпункт или в поликлинику к врачу-хирургу по месту прикрепления», - отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Останемся реалистами: даже спортсмен не сможет быстро сориентироваться при падении, поэтому лучше устоять на ногах. Но на всякий случай вот вам парочку видео о том, как правильно падать.

Правила падения теледоктора

Правила падения от спортсмена