Топ-5 антиновогодних фильмов для зимних каникул

Увы, но не для всех Новый год – любимый и желанный праздник. И не нужно никого судить: не каждому нравятся завышенные цены на продукты и товары, ажиотаж и громкие салюты по ночам. Специально для тех, у кого не появилось новогоднее настроение, мы подготовили подборку фильмов.

Фред Клаус, брат Санты

У американского коллеги Деда Мороза есть брат, причем он – самый настоящий антипод: угрюмый скептик, у которого есть проблемы в личной жизни и плохие отношения с законом. А что же вы ожидали от ребенка, который вечно рос в тени своего родственника?

Страна ОЗ

Некоторым из нас пришлось работать в новогоднюю ночь. Главной героине фильма оказалась одной из таких, поэтому она спешит в киоск на улице Торфорезов, чтобы успеть на свою смену. Однако путь оказался не из простых, ведь в праздник для девушки уже подготовили безумный сценарий.

Охота на Санту

Избалованный подросток Билли получает в подарок от Санты Клауса уголь. Такую обиду ребенок простить не смог, поэтому нанимает киллера, чтобы расквитаться с волшебником. Впрочем, у Санты также есть причины ненавидеть человечество.

Гринч, похититель Рождества

Классика антиновогодних фильмов. Зеленый отшельник всем сердцем ненавидит главный зимний праздник, и когда чаша терпения оказывается переполненной, Гринч решает покончить с этим раз и навсегда.

Залечь на дно в Брюгге

Завершает нашу пятерку самый депрессивный фильм. В праздничной обстановке один из героев фильма, скрывшийся со своим напарником после убийства ребенка в Бельгии, погружен в мрачные раздумья: его гложет чувство вины за свое преступление.