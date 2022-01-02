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Как сохранить форму в новогодние праздники // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как пережить Новый год и сохранить здоровье и физическую форму

Как сохранить форму в новогодние праздники // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
pixabay.com

После Нового года – хоть потоп. По такому принципу живут многие россияне. Перед праздниками мы усиленно тренируемся в фитнес-клубах и соблюдаем диету, чтобы заранее купленный новогодний наряд смотрелся красиво. Однако в период новогодних каникул, когда наступает пора «оливье» и «селедки под шубой», результаты кропотливой работы могут пойти насмарку. Эксперты предупреждают – сильно расслабляться не стоит даже в праздники. Привести себя в форму гораздо сложнее, нежели набрать вес.

Мы подготовили несколько советов, как сохранить физическую форму, здоровье и хорошее самочувствие. Если их соблюдать, после завершения длительных выходных не будет мучительно больно за «прилипшие» килограммы.

Не объедайтесь

Начать стоит с малого – не объедаться. Впереди Рождество, а это значит, что нас снова ждут салаты и пирожное. Каждое блюдо лучше пробовать по чуть-чуть и ограничиваться одним-двумя бокалами шампанского. Жирного ешьте в меру, а фруктов и овощей – больше. Фрукты, помимо пищевых волокон, содержат быстрые углеводы, которые помогают проводить внутреннюю детоксикацию.

Вернитесь к привычному образу жизни

Врачи рекомендуют на первый – второй день после Нового года вернуться к обычному режиму сна и бодрствования. Это поможет быстрее наладить питание и решить имеющиеся проблемы со сном, если приучить вставать себя в одно и то же время даже в выходные дни. Также эксперты советуют соблюдать «правило 15 минут» - не находиться в кровати без сна дольше указанного времени.

Отправляйтесь на улицу

В праздники многие расслабляются – и это нормально. Хочется, наконец, отдохнуть после напряженной работы. Но лежание на диване перед телевизором, предупреждают эксперты, – это не отдых. Чем больше вы находитесь дома, тем больше едите и пьете, а это подпитывает стресс и усталость. Отправляйтесь на прогулку: покатайтесь на лыжах, коньках или с горки, поезжайте в лес или просто прогуляйтесь по улицам. Физическая активность поможет повысить уровень эндорфинов.

Займитесь спортом

Если до Нового года вы активно занимались в фитнес-клубе, то стоит вернуться к занятиям как можно раньше, а не дожидаться окончания праздников. Тем более, что спортивные заведения начинают работу в первые дни января. Чтобы оставаться в форме, посещать фитнес-клуб необязательно. Заняться гимнастикой и добиться хороших результатов можно и дома. В сети есть много рекомендаций на эту тему.

Откажитесь от вредных привычек

По словам специалистов, новогодние праздники – это отличная возможность отказаться от вредных привычек, а также привести свой образ жизни в соответствие с критериями здорового образа жизни. В новый год – с новыми полезными привычками!

Ни в чем себе не отказывайте

Эксперты советуют ни в чем себе не отказывать, но только… один день. Набрать вес за один-два сытных ужина не получится, но если не отказывать себе ни в чем все 10 дней каникул, лишние килограммы не заставят себя ждать. Позвольте себе праздничные застолья 31 декабря и 7 января, а в остальные дни придерживайтесь будничного рациона. Так вы избежите проблем с талией и не подорвете здоровье.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 56, комментариев: 0
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