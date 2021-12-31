Предновогодние курьёзные истории из диспетчерской скорой медицинской помощи

Диспетчер тюменской скорой медицинской помощи Лариса Массон уверена, что чувство юмора помогает ей в работе, снижает стресс, неизбежный при общении с людьми, находящимися в критической ситуации. Медик продолжает делиться остроумными, смешными и даже немного странными историями из своей практики.
– Скорая слушает!
– У меня телевизор сломался, нужно отремонтировать.
– Это скорая помощь.
– Я знаю! Мне соседка сказала, что вы теперь все звонки принимаете. Вот и принимайте заявку!
– Позвоните в службу ремонта бытовой техники.
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– Скорая слушает!
– Приезжайте, у меня высокое давление, голова сильно болит.
– Вызов принят. К Вам приедет бригада неотложной помощи из поликлиники.
– Дочка, ты им скажи только, бригаде этой, как поедут, чтоб на 30 автобус садились, он аккурат возле дома моего останавливается.
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– Скорая слушает!
Пьяный мужской голос: Приезжайте быстрее!
– Что случилось?
– Я разбил лицо и сломал ногу.
– Как это случилось?
– Сидел, выпивал. Потом встал, поскользнулся, ступней попал в батарею, и в ноге чего-то хрустнуло. Падая, ударился лицом об эту батарею.
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– Скорая слушает!
– Приезжайте, пожалуйста, у меня сестра упала с подоконника и сломала ногу со смещением.
– Почему вы так решили?
– Да нога после колена кривая стала.
– Как травму получила?
– Мы с сестрой решили повесить гардины. У сестры закружилась голова, нам по 70 лет, и она упала с подоконника.
– Хорошо, ожидайте бригаду.
Проходит несколько минут, женщина перезванивает. Я ей отвечаю, что бригада уже едет к ним. Нас просят поторопиться, потому что сестре на земле холодно сидеть. Оказывается, с подоконника на первом этаже она через открытое окошко упала на землю. Бригаду ускорили.
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– Скорая слушает!
Звонок с рабочего места, из юридической конторы.
– Что случилось?
– Живот у сотрудницы болит.
– Адрес записан, ожидайте бригаду.
– А вы с юридическими лицами тоже работаете или только с физическими.
– Не волнуйтесь, пожалуйста, мы со всякими лицами работаем.
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– Скорая слушает!
– У меня живот болит.
Судя по голосу, звонит пожилая женщина.
– Ранее такие боли были, хронические болезни желудочно-кишечного тракта есть?
– Я беременная и рожаю.
– Извините, а сколько вам лет?
– 73
– А вы уверенны, что беременны?
– Конечно, ведь у меня муж есть!
– Да.
– Приезжайте быстрее! У моей жены белая горячка.
– А как вы это определили?
– Здесь полная комната чертей, а она их не видит.