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На Деда Мороза надейся, а сам не плошай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 подарков на Новый год, которые подойдут любому

На Деда Мороза надейся, а сам не плошай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pexels.com

До Нового года осталось совсем немного, но еще не все выбрали новогодние подарки для друзей и близких. В этом обзоре мы подобрали хорошие идеи для сюрприза, которые точно понравятся любому.

Елочная игрушка

Простой, но удачный подарок, который оставит приятное воспоминание о вас на все последующие годы. Можно подобрать украшение исходя из интересов человека или сделать игрушку самостоятельно. Хэнд-мейд подарок расскажет о вашем желании порадовать и удивить без лишних слов.

Скетч-карта мира

Для тех, кто любит путешествия. Изюминка такого подарка в том, чтобы человек стирал краску со страны, которую он посетил. Также скетч-карта на долгое время станет украшением для интерьера, даже если человек объездит все уголки мира.

Свитер

Незаменимая вещь при нашем холодном климате. Не обязательно искать вещь с новогодним принтом, достаточно выбрать хорошую и теплую модель. А если вы владеете навыками вязания, то сможете вложить в подарок еще и частичку любви.

Поход в СПА-салон

После предновогодней суеты и праздничного застолья любому хочется отдохнуть. Очень удачным подарком окажется сертификат в СПА-салон. Если вы не уверены, какие услуги точно подойдут вашему близкому, можно ограничиться абонементом на массаж.

Имбирные пряники

Попробуйте самостоятельно испечь, украсить угощенье по-новогоднему и красиво упаковать. Если же у вас нет времени возиться на кухне, можно купить уже готовые.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 65, комментариев: 0
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