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Как не отравиться новогодним салатом? // ПАМЯТКА

Советы экспертов о том, как долго могут храниться праздничные салаты

Как не отравиться новогодним салатом? // ПАМЯТКА
Фото: pexels.com

Салаты – традиционное блюдо для новогоднего стола, однако не все понимают, как правильно его хранить, чтобы не провести все праздничные выходные на больничной койке с отравлением. В нашей памятке мы выделили срок годности разных салатов и советы для тех, кто хочет выбрать рецепт для худеющих.

Сколько будет храниться салат с заправкой и без?

Специалисты Роспотребнадзора Югры уверяют, что срок годности будет зависеть от рецепта салата. Однако стоит помнить, что после заправки майонезом или другим соусом микробы начнут размножаться быстрее, и блюдо придет в негодность через меньшее время. Салат стоит хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы:

  • Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки – только 12.
  • Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12).
  • Салаты и винегреты из варёных овощей – 18 часов (после заправки – 12).
  • Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов.
  • Салаты с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов.
  • Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

    • «Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник», – уверяют санврачи.

    Салаты для тех, кто на диете

    Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на состав «диетического салата»:

    • Если в салате присутствуют жареные мясные компоненты, скорее всего в нем будет слишком много соли и добавленный сахар. Попробуйте заменить такие ингредиенты на тофу, приготовленный на пару, отварную курицу или креветки.
    • Хрустящая лапша, кусочки чипсов, сухарики, особенно промышленного производства – значительно повышают калорийность салата и содержание в нем соли. Для приятного хруста разнообразия вкуса можно добавить миндаль, кунжут или фисташки.
    • Жирные заправки – основной источник калорий: в 1 столовой ложке сметаны содержится от 23ккал (10%) до 58 ккал (30%); майонеза – 106ккал, растительного масла – 153ккал. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом 1% (7ккал), соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20ккал).
    • «Легкие» заправки действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.
    • Помните, что даже диетический продукт, при неумеренном употреблении, может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания.

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    Сегодня в 15:38, просмотров: 62, комментариев: 0
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