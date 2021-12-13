ТОП-5 растений, которые точно переживут сургутскую зиму

Зима в Сургуте, как известно, долгая, и за все это время каждый может устать от серости, холода и бесконечного снега. Справиться с этим поможет обычный комнатный цветок. Какие растения смогут существовать в спартанских условиях – читайте в нашем обзоре.

Каланхоэ

Это растение известно своими лекарственными свойствами. Сегодня существует достаточно цветущих гибридов, которые и стоят не дорого, и выглядят не вычурно, и поливать часто не надо. Каланхоэ – теневыносливый цветок, без проблем переносит резкие перепады температур, цветет долго. Растет довольно медленно, в частых пересадках не нуждается.

Денежное дерево

Цветок, известный многим своей неприхотливостью и необычной формой листьев. Денежное дерево не нужно часто поливать, ему не повредит сухой воздух в квартире. Кроме того, его спокойно можно выращивать в прохладном помещении при температуре до 10 градусов.

Герань

Нежный и красивый цветок, который, на удивление, может выдержать суровые условия. Герань необходимо часто поливать, однако при этом она может спокойно существовать в прохладной комнате с сухим воздухом, при ярком солнечном свете и без удобрений.

Тещин язык

Также известен как «щучий хвост». Не цветущее растение, которому будет комфортно при сухом воздухе и редком поливе. Также тещин язык может прекрасно существовать как в полутемной комнате, так и в светлой. Зимой, кстати, можно совсем забыть про влагу – цветок останавливается в росте и отдыхает.

Эпипремнум

Можно назвать «не убиваемым цветком», так как, по заверению садоводов, довести его до гибели практически нереально. Если эпипремнуму некомфортно, он сбросит листья, но когда условия «выровняются», тут же оживет. Однако стоит помнить, что растение очень любит влагу и ему требуется частый полив.