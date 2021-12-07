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Вам – не сдам! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых популярных и абсурдных требований к квартиросъемщикам

Вам – не сдам! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

С 1 февраля 2022 года сайт недвижимости ЦИАН запретит сдавать жилье «только славянам». База объявлений о продаже и аренде недвижимости выступила против прямой или косвенной дискриминации на основе расовых и этнических признаков.

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», – сообщили в ЦИАН. Также компания предупредила, что будет модерировать недопустимые формулировки.

Однако, есть подозрение, что такая мера не сможет улучшить ситуацию. Потенциальных жильцов будут отсеивать на этапе звонка или личной встрече из-за тех же причин. С какими еще требованиями сталкиваются квартиросъемщики – в обзоре siapress.ru.

Семья без ничего

Многие арендодатели предпочитают сдавать квартиру семье, и чаще всего из двух человек – без детей, животных, и иногда даже без растений. Это можно объяснить тем, что собственники боятся за сохранность ремонта жилья. Впрочем, есть ряд ответственных съемщиков, готовых расплатиться за причиненный ущерб имуществу или сделать ремонт за свой счет.

Кроме того, пара может получить отказ из-за того, что их брак официально не зарегистрирован. Арендодатели считают, что мужчина и женщина могут разбежаться, и за квартиру придется платить кому-то одному.

Половой вопрос

Тема полового неравенства затрагивается и в этом вопросе. Некоторые предпочитают выбирать в качестве квартиросъемщика только женщину, поскольку она будет более ответственной и чистоплотной. Другая часть арендодателей серьезно воспринимают только мужчин, считая, что они лучше зарабатывают, а значит смогут оплачивать жилье в полной мере и вовремя. Другой вопрос, когда арендодатель сдает комнату – тогда такие действия вполне логичны в рамках безопасности и комфорта. Однако, бывали случаи, когда мужчина-арендодатель предлагал девушкам не только снимать помещение, но и отношения интимного характера.

Аренда по интересам

Не сюрприз, что арендодатели задают вопросы потенциальному квартиросъемщику, желая знать, кому они сдают собственное имущество. Но порой хозяева не знают границ и начинают спрашивать про хобби, знак зодиака, образование и принадлежность к той или иной вере.

Педантичность – не порок

Они могут устроить вам персональный ад в арендованной квартирке. Вещи не переставлять, убираться по всем нормам, гостей не приводить – и это лишь малая часть того, на что жалуются съемщики. С одной стороны, возможно, они хорошо осведомлены о недобросовестных жильцах, и даже сталкивались с ними. А с другой – подобные арендодатели иногда перебарщивают, проводя регулярные проверки, которые нарушают личное пространство живущих в квартире.

Не трогай, это мое

Некоторые арендодатели предоставляют все для комфортного проживания – мебель, интернет, а также собственные вещи, например, бабушкин сервиз. Оставленное имущество, естественно, трогать ни в коем случае не разрешается. А вдруг сломается или пропадет! В отдельных случаях, хозяева считают, что квартира, которую они сдали в аренду, это дача, куда можно отправлять весь ненужный хлам.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 90, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 14:52
Я в праве написать что сдам квартиру НЕГРУ или ПОПУАСУ. Ни у кого нет права указывать хозяину частной собственности как подавать объявления и кому Сдавать ,а кому нет.

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