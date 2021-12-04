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Мамочка на работе: куда устроиться декретницам // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Кем могут работать югорчанки в декрете и на какую зарплату они могут рассчитывать в ХМАО?

Мамочка на работе: куда устроиться декретницам // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Работа в декрете — актуальная тема для энергичных мамочек: часть из них во время отпуска по уходу за ребенком пытаются подработать фрилансом или даже монетизировать хобби. У кого-то получается настолько хорошо, что после декрета на «основную» работу они уже не выходят.

Также декрет — хорошее время, чтобы остановиться и подумать, насколько хорошо нынешнее место работы: не пора ли менять?

Мы проанализировали данные сервиса «Авито Работа», чтобы понять: куда может податься декретница в Югре. Вариантов трудоустройства — несколько. В самом сервиса рекомендуют официально трудоустраиваться по совместительству. «Закон предусматривает различные схемы выплаты пособий в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до полутора и до трех лет. Так, работать по совместительству неполный день или неполную неделю разрешено во время отпуска по уходу за ребенком. В этом случае сохраняется возможность получать пособие и зарплату. Что касается работы по договору гражданско-правового характера, в статусе ИП или самозанятого гражданина, то тут ограничений нет», — поясняет корреспонденту siapress.ru региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина.

Судя по объявлениям, пандемия сыграла в пользу мамочек: количество предложений работы на дистанте увеличилось за период эпидемии на 68 процентов в Югре, на 77 процентов в Сургуте. Впрочем, и традиционных предложений хватает.

1 место: менеджер по продажам

За год число объявлений о найме менеджеров по продажам выросло в два раза: на 98 процентов в Сургуте и на 114 процентов в целом в Югре. Медианная зарплата при работе по обычному графику составляет 40 000 рублей.

2 место: оператор колл-центров и служб поддержки

По сравнению третьим квартало прошлого года в этот же период 2021-го для операторов колл-центров разместили в ХМАО в 4,8 раза больше вакансий, в Сургуте — в десять раз. Медианная зарплата этих сотрудников за полный день снова составляет 40 000 рублей. Мамы в декрете могут подобрать предложения с частичной занятостью, например, только по вечерам и выходным.

3 место: риелтор

Агентов по продаже недвижимости в ХМАО стали искать в 1,8 раза чаще, чем в прошлом году. Агентства недвижимости готовы сами обучить начинающих сотрудников и выплачивать им от 30 000 рублей за завершенную сделку купли/продажи. Риелтор должен размещать предложения квартир в новостройках в социальных сетях и на рекламных интернет-площадках, поэтому такая удаленная работа будет успешно сочетаться с уходом за малышом.

4 место: репетитор

Хороший вариант подработки для учителей в декрете — репетиторство. Онлайн-школы предлагают педагогам дистанционно проводить индивидуальные или групповые занятия, вести подготовку учеников к ЕГЭ или олимпиадам по удобному гибкому графику. Так, преподаватель программирования с зарплатой 28 000 рублей может работать только в выходные дни.

5 место: бухгалтер-кассир

Присматривая за ребенком, можно получить новую профессию. Такую возможность предоставляют, в частности, бухгалтерам-кассирам. Индивидуальные курсы для них проводятся в удаленном формате, Знания основ бухгалтерского учета для этого желательны, но не обязательны. После стажировки на примере действующих фирм новичку обещают трудоустройство. За последний год в Югре число вакансий для бухгалтеров на удаленке выросло на 25 процентов.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 155, комментариев: 0
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