16+
Логотип Сиапресс
USD  71,8118   EUR  82,2173  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Хотела и перехотела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как вернуть вещь, купленную по акции

​Хотела и перехотела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

На носу время предновогодних распродаж, а значит – импульсивных и необдуманных покупок. Как вернуть деньги за вещь, купленную по акции, можно ли отказаться от товара, приобретенного в Интернете, и на что еще стоит обратить внимание – рассказали специалисты управления Роспотребнадзора Югры.

Откажись вовремя

От покупки в Интернет-магазине можно отказаться в любое время до доставки, а после передачи товара — в течение семи дней, если сохранили товарный вид и потребительские свойства.

Если информацию о возврате товара надлежащего качества не предоставили в письменной форме в момент доставки, то отказаться от товара можно в течение 3 месяцев.

Не успел - плати

Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Передать заказанный товар обязательно в срок, даже если он еще не оплачен. Если продавец тянет с отгрузкой или доставкой оплаченного товара, то можно потребовать уплаты за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты. Если покупку не передали по вине покупателя, то сроки доставки пересогласовываются.

Они точно дополнительные?

Будьте внимательны к навязыванию дополнительных товаров и услуг!

Комплектность товара определяется изготовителем, а проверка качества и консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, потому что входят в обязанности продавца.

Если предлагают застраховать товар или расширить гарантию помните, что гарантийный срок, заявленный изготовителем не может быть уменьшен и должен быть раскрыт продавцом до заключения договора. Зачастую «программы страхования» или иной «защиты покупателя» дублируют в себе обязанности, которые продавец или изготовитель и так должны выполнять в силу закона (например, обмен на качественный или ремонт).

Не важно, где купил

Если покупка в Интернете оказалась ненадлежащего качества, то вы имеете все те же права, что и при покупках в обычных магазинах. Статьи 18-24 Закона «О защите прав потребителей» предусматривают возможность замены товара на новый, перерасчета стоимости, а также возврата продавцу товара с недостатками. Чем раньше заявите о наличии недостатка в товаре, тем легче будет продавцу разобраться с этой проблемой.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:21, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Прокуроры Нижневартовска заблокировали сайты с продажей поддельных паспортов 1434
  2. Только 18% россиян согласны с введением пропуска по QR-кодам 1134
  3. ​Форум «ЮграТур» проходит в Ханты-Мансийске в двадцатый раз 906
  4. ​Прямые эфиры Натальи Комаровой за год собрали более четырех миллионов просмотров 815
  5. ​Рынок как возможность 649
  6. ​Автовокзал Сургута могут размеcтить на ж/д 479
  7. ​Что с людьми делает рак, как его лечат в современном мире, и как отличить настоящий онкоскриннинг от маркетингового обмана // ВИДЕО 443
  8. ​В Югре начали строить зимники и ледовые переправы 371
  9. Коллектор заплатил штраф за психологическое давление на югорчан 316
  10. ​Более пяти тысяч югорчан лечатся от коронавируса 299
  1. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4920
  2. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 4220
  3. В Нижневартовске столкнулись автобус и эвакуатор // ВИДЕО 3408
  4. ​В Нижневартовске для пожилых граждан открыли специальный пункт вакцинации 3304
  5. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 3047
  6. ​В Нижневартовске коммунист получил штраф за свастику из фильма 2853
  7. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 2851
  8. Сургутянка родила на дому: ей помогала скорая помощь 2832
  9. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 2753
  10. ​Парадоксально: выборы глав полностью в руках властей, но удержать их в рамках респектабельности становится все труднее 2361
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9716
  2. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 9164
  3. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8863
  4. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8499
  5. ​Покуда жив-здоров... 8347
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 7108
  7. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 7035
  8. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 6976
  9. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 6944
  10. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 6861

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика