Интерактивный сериал о кибербуллинге сначала вызвал странные эмоции, но посмотреть его стоит

Интерактивный сериал «Ничего хорошего» (12+), презентованный на интернет-платформах в День борьбы с кибербуллингом, сначала вызвал странное ощущение. Вот семья, переехавшая из Тагила в Москву, вот переживания двух подростков из-за перевода в новую школу, которые не оправдались, потому что брата с сестрой принимают в новый коллектив.

Однако в самой первой серии зрителю четко дают понять, мол, будешь делать неправильные выборы – девочку Дашу (она же главная героиня сериала) затравят, и она покончит с собой. Да, да, вы не ослышались – «Ничего хорошего» позволяет делать выборы, которые в той или иной степени повлияют на финал сюжета. В первых двух сериях варианты мне показались незначительными. Например, поставить подножку однокласснику или позволить брату разделить общую комнату.

Есть и значительные плюсы. Один из них – советы психолога о том, как себя вести во время травли, обязательно ли закрывать свои аккаунты в социальных сетях из-за хейта, что делать, если тебя вовлекают к участию в кибербуллинге. Так как сериал нацелен на молодежную аудиторию, по моему мнению, такие вставки необходимы.

В целом, задумка хороша, несмотря на слегка нудное и странное начало. С нетерпением жду новых эпизодов и советую к просмотру.