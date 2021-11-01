Три приложения, которые позволят держать QR-код всегда под рукой

С 30 октября в Югре стартовала система QR-кодов. Благодаря этому вакцинированные и перенесшие коронавирус жители региона могут посещать торговые центры, культурные мероприятия, фитнес-центры, кафе и другие места общего скопления людей. Но искать в файлах телефона сертификат не очень удобно, поэтому СИА-ПРЕСС подготовил небольшой обзор приложений, которые помогут всегда держать QR-код при себе.

«Госуслуги СТОП Коронавирус»

Многие жаловались на то, что в официальном приложении Госуслуг найти сертификат сложно. Поэтому Минцифры предоставило дополнение – всем, у кого есть учетная запись, необходимо авторизироваться и со спокойной душой предоставлять документы о прививки, ПЦР-тесте или перенесенной болезни. Также в приложении можно оставить жалобу на проблемы с записью на вакцинацию.

«Кошелек»

Изначально «Кошелек» был местом хранилища для дисконтных карт. Теперь же там появилась возможность хранить свой QR-код – достаточно нажать на «плюс» в верхнем углу экрана и загрузить скриншоты/фотографии сертификата.

«Здоровье» в iPhone

Только для пользователей «яблочных» смартфонов. Поддержка iPhone сообщает, что в зависимости от места прохождения вакцинации или тестирования на COVID-19, в вашей стране или у вашего поставщика услуг может поддерживаться один из следующих способов добавления записей о состоянии здоровья с возможностью проверки в приложение «Здоровье». Для этого необходимо отсканировать QR-код через обычную камеру и добавить в приложение.