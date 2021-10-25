Отзывы российских туристов об отдыхе в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе

В ноябре начнут курсировать рейсы из Сургута в Египет. В середине октября агрегатор travel.rambler собрал недовольства наших соотечественников, приехавших отдыхать на популярный заграничный курорт. Больше всего русским туристам не понравились плохой сервис, высокие цены на экскурсии, невкусная еда и некачественные товары.

Мы также собрали отзывы туристов, отдыхавших в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе на сайте irecommend.ru. Пунктуация и орфография авторов были сохранены.

Fayrouz Sharm EL SHEIKH RESORT, Шарм-эль-Шейх (написала: Hummingbirdblue)

Про отель: отель уставший, много работников которые все время что то делают. Садовники хорошо ухаживают за растениями. По вечерам с фонариком отлавливают геконов, парочку я все же видела. Вокруг домиков очень много африканских удодов. Каждый вечер в 18:30, когда садится солнце, самое лучшее время посидеть на терассе, не жарко, комфортно, начинают травить пушкой насекомых. Бежишь в номер, все закрываешь, мин. 10 не выходишь.

Про номер: Сантехника старая, но рабочая. Вода горячая всегда. Кондиционер, это боль. Старый, грязный и очень шумный. Температура не меняется. Шум такой, что ночью спать не возможно. Домики за день нагреваются так, что тепло держат до следующего дня. Поэтому включали его когда уходили из номера, карточка вставленная не нужна. Ночью приоткрывали дверь на цепочку и вставляли сдутую бутылку, так хоть какой то сквозничок. Комары есть. Воду приносят каждые день по 2 бутылки 1,5 л. Телевизор большой с USB, много русских каналов по кабельному. По вечерам делать нечего, поэтому часто смотрели.

Уборщик: убирался за $, не оставишь, белые полотенца мог не положить.

Пляжные полотенца: раньше их выдавали на пляже, теперь пандемия, полотенца меняют только в номере, но когда. Когда уходишь на пляж, уборщика еще нет, возвращаешься, уже некому менять, первые несколько дней мучалась, подошла к чужому уборщику, поменяла. Потом наш начал оставлять. В итоге накопила 6 полотенец.

Столовка: в 2015 был другой хозяин, и были белые скатерти, гуляя мимо всегда засматривались как едят белые люди, в сравнении с Sharm Dreams. В 2021 скатертей нет, есть пластиковые коврики, их никто не протирает, просто смахивают.

Еда: ездили на 2 недели. В первую неделю все нравилось, потом кишечник встал. Пришел в себя только на родине. Мне кажется дело в воде, на которой готовят. Она мягко говоря мертвая. В связи с пандемией, еду можно накладывать самому не всю, салаты напитки, пироженки, фрукты надо тыкать, лишнее не возмешь, когда глаза разбегаются, хочется и того и того попробывать, а оффициант на тебя смотрит и мысленно говорит, тебе хватит, лишний раз не попросишь.

На завтрак всегда яйца в разных формах, при тебе готовят. Овощи гриль. Сыры, йогурты. Зелень всяка разная, даже руккола. Сосиски лучше на брать. Чай, кофе. И хрень всякая для детей. Фрукты: дыня, виноград. Это то что съедобное, каши всякие, замазки национальные, разве что один раз попробывать. Масло сливочное не съедобное.

Обед: всегда картофель, рис, курица, рыба, салаты, какое то мясо, пироженки, фрукты те же. Супы не съедобные. Вино, газировка.

Ужин: мангал, с него всегда вкусно, но еда потом стоит, много не съешь. Остальное как в обед. Есть даже оливье. Неделю все ок, потом есть могла только пироженки и фрукты. Еда заходила, но не выходила. Бактерии мне помахали ручкой. У мужа ситуация наоборот, все слишком быстро выходило, долго лечился уже по прилету.

Беда у них с водой, воду которую приносили в номер я пить не могла, покупала в магазине, выбор не большой 2-3 варианта, из др. страны.

Бары: на пляже можно было взять либо газировку, или чай, кофе. Возле столовки работал только по вечерам. Возле променада. Только там спиртное. Пиво нести на пляж очень далеко. Банками не дают, стаканчики не донесешь, выдохниться, не удобно все это.

Beach ресторан: особо не работал. Когда нам сказали ходить на обед через дорогу, альтернатива была поесть фэстфуд в этом ресторане, один раз можно поесть пиццу с картофелем, потом когда открыли обед в основном ресторане, он закрылся.

Анимация: суть аниматоров заключалась ходить всех собирать по пляжу на зарядку. Зарядка под палящим солнцем в 10-30 ч. утра 20 мин. не каждый день. Было человек по 5, очень жарко. Больше фотографировали для отчета начальству. Один раз Zumba в 11-30. Думала там и останусь, голову так напекло в кепке.

Пенная вечеринка: так совпало, что все развлечения приходились на 4 дня праздника Курбан Байрам, все уехали, все закончилось. Так же детская анимация по вечерам началась в отеле. До этого все развлечени проходили только в Sharm Dreams, туда идти не хотелось, очень душно там. В общем отель очень тихий, для «пенсионеров», все спокойно размеренно, гулять только по променаду. Поел, полежал, поплавал.

В Наама бей все очень плачевно, все кафешки были заточены под кальяны, с прошлого года кальяны в Египте запрещены. Никто в кафе не сидит, людей гуляет очень мало. В июле 2021 основные туристы были из Украины, так как у них прямые перелеты. Иностранцев практически не видели.

Мой муж дайвер, ехал за дайвингом, а я полежать на пляже. Отдых у нас был раздельный, виделись по вечерам. Одной в отеле было безопасно. С дайвингом все хорошо, природа очистилась, видел несколько раз акул на Тиране. Красное море – это единственное, что может меня привлечь в Египте, из него можно не выходить часами.

Интернет: в отеле забудьте, есть только на рецепции ооочень медленный. По прилету в Каир в аэропорту на стойке сразу купили 2 симки по 9$ на 18 гб. Хватило на 2 недели. Видеосвязь через Viber, почему то Whatsapp отказывался дозваниваться. Скорость хорошая.

Пандемия в Египте, нет не слышали. Маски в связи с ковидом носят только в аэропорту и в столовой на раздаче, для порядку. Так что напрягать вас нигде не будут, сможете на время расслабиться.

На экскурсии не ездили, в Египте четвертый раз, до этого ездили в Люксор - понравилось, старый город, Израиль 2 раза (сейчас закрыт). Приятно удивили ленточки на руки, они из ткани, правда растрепываются кончики, но зато не напрягают.

Club ElFaraana Reef, Шарм-эль-Шейх (написала: Bahamas)

Номер расположен на втором этаже. Очень большой и просторный. Красивый вид на море и бассейн. Нормальный санузел, чистое бельё, хорошие матрацы на кроватях. Дизайн номера нам понравился, вот только огромный старый телевизор в этом номере был неуместен. В нашу комнату доставили ещё одну кровать. В номере было: 1 большая кровать, 1 диван, стол, зеркало, кухня. Отель не предоставляет чайный набор, бутилированную воду, тапки и гигиенические наборы, но туалетная бумага есть. В душевой есть либо тёплая вода, либо горячая, холодной нет. Иногда возле туалета мы встречали муравьёв.

Нам понравилось проживать в этом номере все 7 дней, но было одно НО: окна нашего номера выходили на бассейн, возле которого каждую ночь до часа проводилось караоке. Если вы хотите отдохнуть пораньше - вам это не удастся.

Еда. Это больная тема Фарааны риф. Много чего поменялось за эти два года (2017-2019). Людей стало намного больше. Казалось бы, должно всё стать намного лучше, в том числе и еда, но нет. На завтраки мы ели только яичницу, за неё мы простояли большую очередь. Всё остальное-несъедобно. Были блинчики, вафли, сухие завтраки и молоко к ним. Выбор невелик. Также были разные каши и все они были невкусными. С фруктов может достаться финик и апельсин. Хочу отметить, что в 2017 году выбор фруктов был значительно больше, каждый день были бананы, дыни, яблоки, груши, финики, арбуз, а в 2019 мы увидели только апельсин, финики и вонючий хлоркой виноград.

На обед мы брали овощи гриль, картошку, рис и курицу. Салаты все обветренные и невкусные. Нарезка мясная и сырная лежит на тех тарелках годами.

На ужин было мясо говядины и курица, а также вонючая рыба. Хочется отметить, что все блюда в Фараане риф воняют какой-то чесночной приправой либо же хлоркой. В рот положить "это" невозможно. Рыба тухловата, говядину нельзя разрезать, в курице очень много чеснока, всё это можно присыпать невымытыми овощами с песком. Словом, вся кухня исполнена в египетском стиле. Очереди в ресторанах огромные, стоят не пойми за чем. Сами же штучно эти очереди создают.

Вода в отеле с кулера. Бутилированной воды нет!!!! Временами вода может вонять хлоркой. Во многих отзывах люди травятся в этом отеле именно из-за воды. С детьми в этот отель лучше не ехать, так как ни воды, ни еды для них здесь нет!!! По сравнению с 2017 годом в еде изменилось многое, в 2017 она была вкуснее было разнообразие фруктов, овощи гриль были без песка, а свежие овощи-не такими обветренными.

Уборка номеров проводилась нормально. Нам доставляли туалетную бумагу, меняли постельное бельё и полотенца. Не всегда было идеально, но было чисто. Мы знали, в какую страну мы едем, по этому всегда прятали свои вещи, и даже зубные щётки, в чемоданы. Уборщик нашего номера оказался очень хамоватым и злым человеком. Наглыми оказались не только уборщики, но и фотографы, массажисты. Все они ходят по пляжу и каждому предлагают свои услуги.

Но не весь персонал такой хамский. Есть и хорошие люди. Например, администратор ресторана. Этот мужчина ещё с 2017 года. Контролирует работу зала ресторана, учит официантов, вежливо и галантно подходит к решению вопросов. За таких людей не стыдно. Официанты под его руководством отлично справляются со своими обязанностями. Как бы там ни было, но и мужчина на ресепшине тоже вошёл в наше положение и дал нам нормальный номер без дополнительных доплат, к тому же, поселил нас сразу же после приезда. Именно на таких людях и держится Фараана.

Этот отель стоит посетить благодаря:

прекрасной бухте, в которой находится отель. Именно она защищает пляж и море от ветров, холода и шторма.

волшебному морю, которое влюбит в себя с первой секунды. Именно благодаря морю хочется возвращаться сюда вновь и вновь

хорошему пляжу. Спуск в море по пешему заходу, а не с пирса.

местным подводным жителям, которые поднимают настроение и заряжают энергией.

хорошему расположению. Возле отеля находятся атмосферные рестораны Фарша и Санторини.

светящемуся кораблику, проплывающему по морю в вечернее время суток.

хорошему персоналу, которого не много, но всё же он есть

незабываемому закату, на который хочется смотреть как можно дольше.

Royal Lagoons Aqua Park Resort, Хургада (написала: vena_sera)

Отель RoyalLagoonsAquaParkResort сразу же вызвал негодование, т.к. при бронировании номеров туроператором было четко указано: 2 раздельных спальных места (я летела с отчимом). В итоге поселили в номер с двуспальной кроватью и одним одеялом. Перед нашим приездом персонал открыл балкон и в номер залетела стая комаров. Так что сон был просто ужасный. На следующий день за дополнительную плату нас переселили в номер с двумя кроватями.

Но там нас снова ждала подстава: один ключ на двоих. К счастью, мы жили на первом этаже, и я возвращалась с ночных гулянок через балкон, чтоб не будить отчима.

Еще одна беда номера была (на мой взгляд самая опасная) - то и дело вспыхивающая в стене проводка. Мы не раз наблюдали вспышки, шипение и треск. Раза 4 обращались к уборщику и на ресепшен, но за 9 дней никто так и не решил этот вопрос. Спасибо, хоть живы остались.

Номера уютные, чистые, со всем необходимым внутри:

- Широкая двуспальная или две вплотную стоящих односпальных кровати (это меня очень бесило, ведь можно хотя бы тумбочку между кроватями поставить, но я понимаю, что никто не обращает внимания на пометки *односпальная/двуспальная*, как заселились, так и живите, хоть и мусульманская страна);

- 2 тумбочки с торшерами у кровати;

- Плоский TV, который показывает 5-7 российских каналов;

- Мини холодильник;

- 2 кресла, мини столик, торшер;

- Шкаф с сейфом;

- Столик с зеркалом был только во втором номере, но очень мне пригодился (несмотря на ужасный тусклый свет);

- Ванная комната с совмещенным туалетом. Комната огромная, красивая каменная столешница. Сток вечно забит. Вместо душевой кабины - ванна со стеклянной перегородкой. Перегородка имеет щель в 10-15 см через которую вода льется на пол. Такие чудеса конструкции в каждом номере. Есть биде, которое не работает тоже ни в одном из номеров. Жидкое мыло и шампунь в дозаторах а-ля *туалет на вокзале*. Фен работает только 5 минут, потом выключается, остывает и можно еще 5 минуток посушиться. Вытяжка есть, но слабая. Окна не открываются. Из-за этого в ванной комнате влажно и попахивает грибком;

- Выдают 2 полотенца на человека (банное большое и обычное), меняют каждый день. Очень старые и застиранные, порой с пятнами.

- Постельное белье тоже с пятнами непонятного происхождения, очень мерзко;

- Балкон с креслами;

- 0,5 воды в сутки на человека. Маловато с учетом, что их водой из-под крана нельзя полоскать рот, когда чистишь зубы, слишком грязная (при заселении всех об этом предупреждают).

На территории отеля находятся три бассейна: детский, с теплой водой и с холодной. Бассейны каждый вечер спускали и чистили.

Посреди территории во время моего пребывания проводилась стойка. Железные болты и арматура валялись без присмотра. Очень опасная история, если у вас маленькие дети.

Молодежи очень мало: 85% пенсионеры, 10% пары с детьми, 5% 18-40 лет по парам и без.

Никаких развлечений для молодежи нет. В 8 вечера такие-то танцы отдыхающих детей и раз была платная дискотека в столовой. Так что народ стягивался к вечеру на ресепшн - единственное место с бесплатным WI-FI. Сигнал там просто ужасный, так что в основном все общались под колу с Jägermeister, привезенным из DutyFree.

Потом стали по вечерам ходить в центр города (15-20 минут от отеля). Заглядывали в местные магазинчики, накупили сувениров.

Отель RoyalLagoonsAquaParkResort находится на второй линии от моря. А значит нужно либо ехать на автобусе (курсирует каждые 30 минут), либо идти пешком минут 15. Пляж чистый, полно лежаков и зонтиков. Море достаточно глубокое.

Отдельно хочу высказаться о питании. Жаловались все, потому что даже в школьной столовой разнообразней и вкуснее. При входе в столовую нужно "забить" нормальный стол, потому что половина из них шатается, а то и ходуном ходит. Приборов не хватает, поэтому просим их сами у парниши на входе. Салфеток на столике тоже нет, не заслужили. 30% посуды со сколами.

Еда ужасная: ни рыбы, ни мяса. Куски курицы всегда с чем-то (что не воспринимает мой желудок), зато три лотка с рисом. Сосиски местные даже не пробуйте, это на сосиски не похоже вообще. Как же мы радовались, когда на 7-ой день подали картошку фри! Это была битва за порцию всем отелем. А таких битв в отеле проходит не мало с учетом "великолепной кухни". Самые нормальные блюда разбирают за первые полчаса.

Напитки тоже печалька. Концентраты вместо соков. За чаем нужно отстоять очередь, и то только за черным, ибо другого нет. Пиво местное очень даже ничего. Остальной алкоголь очень противный даже в коктейлях.

Мой совет - вся толковая еда на улице у входа в столовку. Там готовят прямо при вас: омлеты, картошку, пиццу... Так что приходите к самому началу, пока все не разобрали.

Персонал от вежливости переходит в навязчивость. За обедом официант мог подойти 15 раз, пожелать хорошего аппетита, спросить с какой страны, как зовут, сказать какую-то шутку. Все это не уместно, когда ты ешь, ведь приходится быстро прожевывать, чтоб ответить.

Tia Heights Makadi Bay/Le Meridian Makadi Bay, Хургада (написала: Марилуша)

Перед поездкой я, как и многие, читала много отзывов об этом отеле, и именно тогда, не смотря на совершенно разные советы, я твёрдо решила на ресепшене за номер не платить. И, скажу я Вам, нам достался вполне симпатичная комната на 3 этаже.

Сам номер оказался очень простеньким, но достаточно уютным. В нём нас встречали 2 кровати (широкая и односпальная), телевизор, а также шкаф с сейфом.

Наличие сейфа тут условная составляющая, поэтому мы ещё до приезда (благодаря отзывам других постояльцев) решили хранить деньги в чемодане под маленьким, отдельно купленным, замком. Но в первый же день от усталости забыли его закрыть перед походом в столовую и у нас кто-то украл ровно половину суммы. Сколько бы мы ни пытались выяснить на ресепшене, чья была смена, куда жаловаться на такую наглую кражу, нам так ничего прояснить и не смогли.

Ванная комната определенно понравилась, хоть всё в ней было простеньким, но новеньким и чистеньким.

Каждый день тюбики с шампунем и гелем пополнялись, а полотенца менялись в том случае, если предварительно скидывались нами на пол. Поэтому ни шампуни, ни полотенца туда вести не надо.

Однако имеющийся фен был слабым, поэтому, если сушка волос для Вас важное мероприятие, лучше прихватите фен из дома. Хотя нам хватало и отельного фена. К слову, кондиционер был как в самом номере, так и в ванной комнате, что для нас было немаловажным.

Номер убирался ежедневно и очень хорошо, притом, что в связи с кражей у нас при заезде денег, чаевых мы не оставили ни разу. Вид из окна был необыкновенным, помимо красиво остриженного газона, нам открывался вид на аквапарк.

Также немаловажным считаю, что на просторной территории отеля имелось большое количество бассейнов, вода в которых, правда, была сильно хлорированной, поэтому им мы предпочитали море.

Именно море и песочный пляж оставили самые тёплые воспоминания об отдыхе. Вода в нём была чистой до прозрачности и тёплой, как парное молоко, в котором плавало множество рыбок. Поэтому отдельным советом будет наличие у Вас специальной маски для ныряний.

Песчаный пляж был, на удивление, всегда чистеньким, сама лично видела, как по утрам его усердно убирали. Перед его посещением Вы под личную ответственность получали большие полотенца (лежаки там уже были).

Многочисленная анимация, как для детей в виде танцев, рисований и т.д., так и для взрослых в виде зарядки, водной аэробики, волейбола, танце и др., была сосредоточена на пляже.

А по вечерам сначала для детей, а потом и для взрослых, в центральном здании отеля проводилась дискотека.

Из минусов можно выделить количество времени, которое нам приходилось преодолевать от отеля до моря и столовой, это от 5 до 15 минут (в зависимости от скорости, с которой мы передвигались). Зато по дороге любовались многочисленной зелёной территорией.

Ещё небольшое разочарование вызвала расположенная на 2 этаже столовая, гордо именуемая рестораном. Причём, так как мы любим встать пораньше (часиков в 6-8), пока большая часть отдыхающих ещё спит, завтрак был выше всех похвал. Обед же таким приятным уже сложнее назвать, скорее он был терпим, и всё из-за огромной голодной жужжащей толпы отдыхающих, успевающей к тому времени проснуться, но покушать даже в случае опоздания нам всё-равно оставалось немало.

А вот ужин, иначе, как гонками на выживание, не назовёшь. Так в строго обусловленное время (по-моему, в 7 вечера) многомиллионная толпа постояльцев ждала, когда двери столовой распахнутся и бежала забивать столики и еду. Мы со временем стали такими же, особенно после того, как пару раз в столовой после таких вот набегов нас поджидали переполненные крошками неубранные столы и несъедобная еда. Потому что всё самое вкусное сметалось в первые полчаса. Хотя, учитывая, что посещали этот отель мы до введения санкций на поездки в Египет, сейчас, возможно такой проблемы уже нет.

Теперь остановлюсь о разнообразии блюд, точнее отсутствии этого самого разнообразия. В столовой, кроме завтрака, нас почти всегда встречало непонятное мясное и овощное месиво, кислые яблоки и такие же разрезанные на дольки апельсины. Через день или два дозированно на человека выдавали дыни, арбузы или мороженное. Мы не экспериментировали с незнакомыми продуктами, отдавая предпочтение знакомой еде, однако лекарство от несварения каждому из нас всё-таки понадобилось. Его, как и всю остальную аптечку, кстати, мы брали с собой.

Также на территориях пляжа, аквапарка и центрального корпуса отеля функционировали большое количество кафешек, предлагавших помимо фаст фуда, алкогольные и безалкогольные напитки. Недостатком данного сервиса считаю, что напитки выдавались в маленьких пластиковых стаканчиков объёмом 0,2 литра.

Своё пребывание в отеле мы разбавили двумя экскурсиями: поездкой на райский остров и катанием на квадроциклах. Обе эти экскурсии, являясь совершенно разноплановыми, однако привнесли эмоциональную радостную нотку в наш отдых. Конечно, они не входили в стоимость путёвки, а приобретались нами отдельно у представителя туроператора по приезду в отель. Уже точно ре помню, но заплатили мы за троих порядка 150 $, может быть, и много, зато поставщик экскурсий был надежным для нас лицом.