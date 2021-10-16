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​«Не спеши выполнять задание, возможно его отменят»

Газовики Сургута составили собственный топ примет и суеверий

​«Не спеши выполнять задание, возможно его отменят»
Фото: vk.com/gazpromtransgazsurgut

Представители компании «Газпром трансгаз Сургут» составили топ действующих на предприятии примет и суеверий.

«Конечно, многие из них не имеют научного обоснования, но зато вносят разнообразие в рутинную и однообразную работу, добавляют таинственности и загадочности. Некоторые суеверия откровенно шуточные и мы уверены, что вы оцените юмористический подход к некоторым рабочим моментам», - отметили газовики.

Некоторые из примет вполне подойдут для любой профессии.

- Если за 15 минут до окончания рабочего дня звонит начальник, значит придется остаться на работе допоздна.

- Дежурный электромонтёр при поездке на переключения никогда не прощается.

- Когда что-то откручиваешь и всё идёт нормально, последний болт (гайка) обязательно заклинит.

- Хороший газовик никогда не произносят слово «последний» (последний день, последний стык, последний рез), а только «крайний».

- Не спеши выполнять задание, возможно его отменят.

- Не убирай инструмент сразу после выполнения работы, а то еще появится новое задание.

- Нельзя сразу после ремонта красить газоперекачивающий агрегат – дождись пуска!

- Запланированы покрасочные работы? Это к дождю.

- Хороший электрик всегда приберегает последний патрон (электрический) для себя.

- Нельзя плевать в непосредственной близости с работающим турбированным агрегатом.

- Нельзя хвалить оборудование, иначе будет выходить из строя.

- Вахтовикам нельзя заранее собирать сумку к поездке домой и покупать билеты – продлят вахту или поменяют график.

- При распределении отпуска нужно учитывать, что лучше Красное море в ноябре, чем Черное море в июле.

- Газовику, уходящему на работу, нельзя желать «хорошей смены», «хорошей вахты», иначе будут неприятности.

- Идешь на работу, настраивайся на тяжелую смену – в итоге все будет отлично.

- Проведение Нового года на вахте сулит прибыль на весь год.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 262, комментариев: 0

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